39歲警慘遭BMW撞死！行政院追頒楷模獎章　妻帶4歲雙胞胎女悲送

▲▼台中勇警韓勤因公執勤離世，行政院追頒楷模獎章，並覆蓋警旗。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府警察局第六分局警員韓勤12月1日下午4時許，因執行勤務發生交通事故，導致顱內出血送醫急救不治，得年40歳，韓勤熱忱待人，積極進取，深受長官信任、袍澤愛戴，14日舉行告別式，行政院依獎章條例特頒給三等楷模獎章1枚及獎章證書1幀，並由警察局副局長林國清代為轉頒予家屬，以表彰功蹟。

韓勤離世後，台中市警察局立即成立治喪委員會，全力協助處理喪葬、撫卹及後續關懷家屬事宜，並在昨天下午2點舉行告別式，以警旗覆蓋靈柩，表彰韓任職期間貢獻，場面備極哀榮，追思公奠後，隨即發引東海火化場火化。

韓勤生前堅守崗位，盡忠職守，勇於任事，忠勤勤務之風範，堪為全體警察人員之典範，行政院依獎章條例特頒給三等楷模獎章1枚及獎章證書1幀，並以警察最高榮譽，覆蓋警旗一面，以慰在天之靈。

▲▼台中勇警韓勤執勤被自小客車撞上不治，當時車禍現場。（圖／民眾提供）

任職督察室靖紀小組39歲警員韓勤執勤途中，騎經西屯區環中路1段，在中清果菜市場前，被違規跨越雙白線橫切行駛的25歲姜姓女子駕駛的BMW撞上，姜女未受傷，韓員則是頭部骨折、氣胸，緊急送醫仍告不治，韓員則留下妻子和一對4歲的雙胞胎女兒。

姜女被依過失致死罪送辦，後來6萬元交保，警方發現，姜女的車是向當舖買來的權利車，沒有投保第三人強制責任險，無保險公司可賠，家屬只能向「財團法人汽車交通事故特別補償基金」，申請200萬元死亡補償及20萬元醫療費用，該基金會再向姜女求償。

不過，家屬仍可先向「財團法人汽車交通事故特別補償基金」，針對事故汽車未保險汽車，申請220萬元的理賠金，該基金會代位求償，再向姜女求償220萬元，對家屬權益並未影響。

