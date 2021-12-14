長榮航空首推「買哩程加碼送」　最多額外再贈65%

▲長榮航空推出買哩程送哩程優惠。（圖／長榮航空提供）

記者許維寧／台北報導

長榮航空日前推出新哩程購買平台及購買哩程2.0方案，為了慶祝新平台上線滿月再度推出限時優惠。即日起至明年1月13日止，無限萬哩遊會員於線上購買哩程最多可享額外65%贈哩。

長榮航空於2015年10月推「購買哩程」服務，會員可以利用此功能補足所需哩程數，並兌換長榮、立榮航空國際線酬賓機票或升等服務。長榮也和Points.com Inc.合作，將哩程購買轉移至該公司平台，有助於日後導入更多哩程相關的功能。

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長榮航空與Points.com Inc.合作的購買哩程平台，為嘉惠無限萬哩遊會員可於即日起至明年1月13日推出購買哩程加碼送活動，購買1000哩至8000哩即可額外獲得45%哩程，購買9000哩至1萬5000哩可額外獲得55%哩程，購買1萬5000哩以上可額外獲得65%的哩程。

長榮航空表示，最小購買單位為1000哩40元美金，效期為36個月內有效，會員可趁優惠期間購買供日後做旅程規劃。

長榮航空也說，本次購買哩程2.0方案移除部分購買限制、提高購買額度並擴大使用範圍，移除購買哩程數不得小於帳戶中原有哩程數的限制、會員現在每曆年最多可買15萬哩，而原本只能使用於長榮、立榮航空國際線酬賓機票兌換及升等服務，現在亦可適用於兌換星空聯盟酬賓機票及升等服務。