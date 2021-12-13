呱吉戰黃士修學歷　本人PTT親自回應了：早蓋好陷阱牌

▲重啟核四公投案反方代表邱威傑 。（圖／翻攝自中選會）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市議員「呱吉」邱威傑在中選會11日舉辦最終場公投意見發表會上，酸黃士修「去英國待了1年，連碩士都沒有拿到就灰頭土臉的回來」。對此，黃士修在PTT回應，「我以為出社會幾年後，學歷就一點也不重要了，所以我從來不酸呱吉的學歷。」

黃士修在PTT表示，呱吉提醒後他才想起來，幸好他就讀清華數學、物理有畢業。「雖然我出社會用到最多的是經濟和法律的知識，但是數學和物理的訓練還是很有用。」

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黃士修說，呱吉雖提到「我預判你的預判」，並上傳5支YouTube影片自稱打臉他的說法，但內容只是把過去4場辯論會反方被打爆的點再重拍一次，「但是苦無證據。」

▲重啟核四公投案正方代表黃士修。（圖／記者林敬旻攝）



「我已經覆蓋好一張陷阱牌。」黃士修透露，他早就在11月28日的公視有話好說錄製辯論中，就將呱吉提到的所有問題，包括他謊稱核災後福島縣民罹患甲狀腺癌比例提升，我都已經預料到並事先做出破解，「網路首播時間就是12月11日」

網友看完紛紛留言，「推士修」、「我預判你的預判的預判」、「你只要不要再不小心扯人家爸媽進來被做新聞就好，人家很無恥的懂嗎」、「要跟已經倒掉的私校高中生辯論好辛苦」、「真的，40幾歲的人什麼不說說人學歷」、「到底是為啥會說學歷不理解」、「其實呱吉很有喜感，不如回去做全職Youtuber」、「土條這次我對你刮目相看了」。

據悉，「呱吉」邱威傑的學歷為建中退學、輔大退學、台大人類學系肄業，僅有台北市私立中興高中畢業，但中興高中因財務狀況出現問題，2019年停辦。

▼黃士修覆蓋的陷阱牌。



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