醫師林應然稱「瘦肉精」非食安問題　網翻他9年前文章傻了：恭喜

▲前台大醫師林應然。（圖／翻攝自公視直播）



記者鄒鎮宇／綜合報導

前台大醫師林應然在11日的最終場公投意見發表會上表示，氣管擴張劑使用的「乙型受體素」就是瘦肉精，「幾十年我用這個藥物治療病人，我豈不是在殺人嗎？」對此，有網友翻出林應然2012年的部落格文章，林應然在文內寫到萊克多巴胺有害豬體，沒有證明顯示對人體有害，「應該要舉證瘦肉精食用後對人體無害才能放心開放進口才對。」

林應然在發表會上表示，萊豬不是食安問題，因治療氣喘用的氣管擴張劑的「乙型受體素」就是「萊克多巴胺（瘦肉精）」，若真的有毒，他幾十年來用藥治療病人，豈不是在殺人。此外，他也提掉，氣喘常用的沙丁胺醇氣管擴張劑噴一下等於10公斤的萊克多巴胺，認為一罐約為1噸萊劑肉品的量，一天要噴好幾次都沒問題，相對低的萊豬卻被反對，要求反方不要用公投搞壞台灣。

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有網友在PTT發文表示，林應然在2012年起萊劑豬肉進口議題就相當關注，且醫師的話也讓她無法反駁，但林應然2012年對於於瘦肉精的發文指出，「瘦肉精萊克多巴胺（Ractopamine）並非牛豬必要食物或用藥，吃下含少量瘦肉精的人或許不礙事，但誰能知道會吃下多少量，更何況對有心臟血管疾患、心律不整、甲狀腺功能過高或焦慮失眠的人而言，可能惡化病情……既然是畜養動物不必要的食物或用藥，就像肉類殘留抗生素一樣，能不吃還是不吃為妙。那些擁護含瘦肉精美國牛肉的學者專家們，不能說因為目前尚沒有證明顯示瘦肉精食用後對人體有害（雖然有害豬體），就認為可以放心食用，應該要舉證瘦肉精食用後對人體無害才能放心開放進口才對。兩者的嚴謹度是不同的。」

▲▼醫師林應然2012年部落格全文。（圖／翻攝林應然小兒科診所，過敏氣喘專科部落格）



網友看完紛紛留言，「時空背景不同」、「這是被換腦過吧」、「2012科學還不發達」、「應該要舉證電磁波對人體無害，才能使用手機」、「時空打臉術」、「幫高調等等林醫師要刪文了」、「哇，他現在是能確定舉證無害了嗎XD」、「恭喜醫師經過多年研究認為無害」。

也有人說，「人家很多年前講的也很保留耶，就目前沒證據，但覺得要再想想而已」、「都吃了10幾年了，有出了什麼事嗎？還是聽謠言說有事所以有事呢？這跟相信喝養樂多+香腸會致癌一樣愚蠢」、「當年萊劑連國際標準都還沒有～多年來的實驗研究都訂定規範了～怎麼會拿不同時空背景的言論來比較？」，但有網友打臉說「聽說那個標準是2012年就公佈」。

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