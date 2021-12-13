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醫師林應然稱「瘦肉精」非食安問題　網翻他9年前文章傻了：恭喜

▲▼公投意見發表會，反方代表、醫師林應然。（圖／翻攝自公視直播）

▲前台大醫師林應然。（圖／翻攝自公視直播）

記者鄒鎮宇／綜合報導

前台大醫師林應然在11日的最終場公投意見發表會上表示，氣管擴張劑使用的「乙型受體素」就是瘦肉精，「幾十年我用這個藥物治療病人，我豈不是在殺人嗎？」對此，有網友翻出林應然2012年的部落格文章，林應然在文內寫到萊克多巴胺有害豬體，沒有證明顯示對人體有害，「應該要舉證瘦肉精食用後對人體無害才能放心開放進口才對。」

林應然在發表會上表示，萊豬不是食安問題，因治療氣喘用的氣管擴張劑的「乙型受體素」就是「萊克多巴胺（瘦肉精）」，若真的有毒，他幾十年來用藥治療病人，豈不是在殺人。此外，他也提掉，氣喘常用的沙丁胺醇氣管擴張劑噴一下等於10公斤的萊克多巴胺，認為一罐約為1噸萊劑肉品的量，一天要噴好幾次都沒問題，相對低的萊豬卻被反對，要求反方不要用公投搞壞台灣。

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有網友在PTT發文表示，林應然在2012年起萊劑豬肉進口議題就相當關注，且醫師的話也讓她無法反駁，但林應然2012年對於於瘦肉精的發文指出，「瘦肉精萊克多巴胺（Ractopamine）並非牛豬必要食物或用藥，吃下含少量瘦肉精的人或許不礙事，但誰能知道會吃下多少量，更何況對有心臟血管疾患、心律不整、甲狀腺功能過高或焦慮失眠的人而言，可能惡化病情……既然是畜養動物不必要的食物或用藥，就像肉類殘留抗生素一樣，能不吃還是不吃為妙。那些擁護含瘦肉精美國牛肉的學者專家們，不能說因為目前尚沒有證明顯示瘦肉精食用後對人體有害（雖然有害豬體），就認為可以放心食用應該要舉證瘦肉精食用後對人體無害才能放心開放進口才對。兩者的嚴謹度是不同的。」

▲▼醫師林應然稱「瘦肉精」非食安問題　網翻他9年前文章傻了。（圖／翻攝林應然小兒科診所，過敏氣喘專科部落格）

▲▼醫師林應然2012年部落格全文。（圖／翻攝林應然小兒科診所，過敏氣喘專科部落格

▲▼醫師林應然稱「瘦肉精」非食安問題　網翻他9年前文章傻了。（圖／翻攝林應然小兒科診所，過敏氣喘專科部落格）

網友看完紛紛留言，「時空背景不同」、「這是被換腦過吧」、「2012科學還不發達」、「應該要舉證電磁波對人體無害，才能使用手機」、「時空打臉術」、「幫高調等等林醫師要刪文了」、「哇，他現在是能確定舉證無害了嗎XD」、「恭喜醫師經過多年研究認為無害」。

也有人說，「人家很多年前講的也很保留耶，就目前沒證據，但覺得要再想想而已」、「都吃了10幾年了，有出了什麼事嗎？還是聽謠言說有事所以有事呢？這跟相信喝養樂多+香腸會致癌一樣愚蠢」、「當年萊劑連國際標準都還沒有～多年來的實驗研究都訂定規範了～怎麼會拿不同時空背景的言論來比較？」，但有網友打臉說「聽說那個標準是2012年就公佈」。

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