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阿倪40分鐘回應版權砲「半年都不能開台」：我試過很多方式都沒效

記者蘇晟彥／綜合報導

凱琪娛樂旗下實況主RB近日收到版權砲攻擊，引起老闆凱琪開台解釋「有一男一女寄信給我」，引起實況圈議論。對此，事主阿倪於近日開台時解釋，自己在這近一年來已經受到太多莫名的剪輯影片，連家人都看到這些影片，嚴重影響到她的生活才會寄信過去，希望觀眾不要再繼續消費她了。

阿倪開台時解釋，自己最後一次播RB影片是今年三月的事情，她原以為分手後只要強調已經放下了，觀眾就不會繼續斗影片，觀眾也會慢慢忘記，但開始有越來越多人做影片、迷因，事情越來越嚴重，不只在RB台，在Twitch官方比賽時賽評都會消費她，甚至家人還會拿這些影片問她，「這是什麼」，讓她開始越來越反感。

▲▼ 阿倪

在今年五月時，阿倪直接跟RB反應說，「希望你盡量忽視這些東西，但你有難處就算了」並沒有限制RB不准播這些東西，跟大家傳的東西不一樣。而之所以會這麼久沒開台，就是只要一開始實況壓力就很大，因此長達半年沒有實況。她接著保證以後不會再在實況上提到任何有關RB的東西，也不會回應釣魚影片、斗內，如果RB也能做到，她願意把當初播放RB影片賺到的收益十倍捐出去，這筆金額大約是630元台幣，十倍是6300元。

針對為什麼隱忍到現在才檢舉，她說連他們戶外台都一直學我的拍照動作，官方更用戲謔的方式去助長，因此才會寫信給凱琪，她也試過很多檯面下的方式解決，但都沒有效。針對觀眾不斷問為什麼要開「版權砲」，她聽了更加重語氣反問，「你們的照片被做成不喜歡的影片斗在各台，不會去要求下架，公眾人物就要把臉給大家用嗎？」

對此，阿倪花了40分鐘解釋關於版權砲的事件，也希望事情就此落幕，而網友則有兩派意見，一派認為兩人已經沒有牽連，這樣一直被打擾真的會壓力很大，但另外也有人認為，那影片630塊你也真敢講，你從上面薛到的哪只有這些。

▼阿倪解釋版權砲影片（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒） 

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