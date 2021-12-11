楊植斗：公投綁大選若過關　將推「反政府網軍公投」

▲公投綁大選公投案意見發表會，國民黨副發言人楊植斗對上民進黨立委管碧玲。（圖／中選會提供）

記者楊蕓／台北報導

中選會11日舉行4大公投第五場意見發表會，針對公投綁大選公投案，正方代表、國民黨副發言人楊植斗在首輪發言中表示，若此案過關，將要啟動反政府網軍公投，杜絕網軍亂象傷害我國民主，呼籲大家在公投綁大選投下同意票。

楊植斗指出，反方代表、民進黨立委管碧玲以3個論點批評公投綁大選公投，包括民進黨政府覺得公投綁大選不會省錢、跟投票率無關，以及會讓公投失焦。

楊植斗指出，第一，公投綁大選當然省錢，如果不綁大選，半年內要發派兩次投票通知，成本就是兩次，民進黨政府稱這樣不會浪費錢，這邏輯他不能理解。

第二，公投綁大選當然會提高投票率，楊植斗說明，管碧玲應該很清楚，高雄曾有過一次地方性公投，由於公投議題沒有媒體效果、也沒有政治人物背書，完全沒有討論度，導致最後投票率僅6%，慘遭被否決。因此，在公投沒有綁大選的情況下，議題在沒有被充分討論時就被否決掉，這就是公投不綁大選的悲哀。

此外，2018年公投合併大選，候選人雖然紛紛表態、曝光也足夠，結果投票率最高的議題也僅不到5成6，可見即便公投綁大選，投票率還是很少，若不綁大選，通過、成案機率非常渺茫，楊植斗直言，民進黨若想要沒收公投，就不要演了直接說。

至於民進黨稱公投綁大選讓議題失焦，楊植斗則認為民進黨要負很大的責任。這次公投延期，政府應該下廣告告訴大家何時要投票，但羅智強在疫情剛歇時宣傳公投，卻遭民進黨發言人顏若芳批評防疫破口，民進黨的態度就是不希望人民知道公投是哪一天。

「四大公投案後，我們預備要推動反政府網軍公投。」楊植斗說，政府花費人民納稅錢「洗人民的腦」，不能讓這種造謠抹黑的風氣繼續存在，甚至害死了外交官。因此，為杜絕網軍亂象傷害我國民主，呼籲大家在公投綁大選投下同意票。若公投不過關，依照民進黨種種沒收公投的做法，我們要到2023年才有公投，等於還要等兩年時間，才可以反對政府網軍黑手入侵你我生活、擾亂選舉，不要讓國家繼續消耗下去，公投綁大選一定要投同意。