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繩索救援賽交流賽　吸引全國繩索救援精英隊伍齊聚府城

▲台南市舉辦府城繩索救援賽交流賽，特別挑選古蹟億載金城、台南市美術2館、消防局永華辦公室、新化極限運動場、新化訓練中心及仁德交流道旁大排溝渠等場地來舉辦，共有來自全省各地13支繩索救援團體參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市舉辦府城繩索救援賽交流賽，特別挑選古蹟億載金城、台南市美術2館、消防局永華辦公室、新化極限運動場、新化訓練中心及仁德交流道旁大排溝渠等場地來舉辦，共有來自全省各地13支繩索救援團體參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市舉辦府城繩索救援賽交流賽，特別挑選古蹟億載金城、建築本體以鳳凰花為發想概念的台南市美術2館、消防局永華辦公室、新化極限運動場、新化訓練中心及仁德交流道旁大排溝渠等場地來舉辦，共有來自全省各地13支繩索救援團體參加。

▲台南市舉辦府城繩索救援賽交流賽，特別挑選古蹟億載金城、台南市美術2館、消防局永華辦公室、新化極限運動場、新化訓練中心及仁德交流道旁大排溝渠等場地來舉辦，共有來自全省各地13支繩索救援團體參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局指出，所謂的繩索救援任務，主要是透過繩索、鉤環、滑輪等金屬器械，架設上拉與下放系統，再運用繩索行進技術將傷患移動到相對安全的位置。救援行動是團體戰，每個成員的角色都缺一不可，要完成一件繩索救援任務更是一件不簡單的事，除了需要熟練的個人行進技術外，還需要相當高程度的團隊默契以及精準的救援策略。

▲台南市舉辦府城繩索救援賽交流賽，特別挑選古蹟億載金城、台南市美術2館、消防局永華辦公室、新化極限運動場、新化訓練中心及仁德交流道旁大排溝渠等場地來舉辦，共有來自全省各地13支繩索救援團體參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，意外總是發生在意想不到的時刻，唯有不斷訓練繩索技術，讓在高空救援的人員能多一分保障。本次交流賽事共舉辦2天，結合台南市古蹟、美學建築更是使交流賽事救援行動貼合生活，賽事內容項目有垂直拖拉救援、斜角度拖拉救援、大跨距T型救援、困難地形救援等等，打破傳統繩索比賽模式，同一場地同時4支隊伍操作，這樣的方式可以讓參與的隊伍看到別支隊伍的操作方式，使每個隊伍都能學習觀摩的機會。

▲台南市舉辦府城繩索救援賽交流賽，特別挑選古蹟億載金城、台南市美術2館、消防局永華辦公室、新化極限運動場、新化訓練中心及仁德交流道旁大排溝渠等場地來舉辦，共有來自全省各地13支繩索救援團體參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，消防局分3年編列750萬充實及汱換各分隊繩索救援裝備，2021年9月完成配置，使消防局每個消防分隊都有「繩索救援組」，消防人員學習繩索救援技能，在高空作業上可以確保消防人員執行任務安全，透過不斷精進救援技術，以最有效、最安全及最快速的方式救援，並且在搶救過程中無時無刻都必須要有確保消防人員及民眾之方案存在；另特別感謝台南市消防之友會理事長許叙超提供茶水及餐點慰勞競賽選手及工作人員。

▲台南市舉辦府城繩索救援賽交流賽，特別挑選古蹟億載金城、台南市美術2館、消防局永華辦公室、新化極限運動場、新化訓練中心及仁德交流道旁大排溝渠等場地來舉辦，共有來自全省各地13支繩索救援團體參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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