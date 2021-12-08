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俄羅斯爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了

記者陳俊宏／綜合報導

居住在台灣的俄羅斯女生Irina，分享吃遍各種台灣美味小吃，結果開始讓父母擔心，「有一次我給我媽看我吃的水餃，她馬上說她後悔送我來這裡。」原來她從小就練體操，得嚴格控制飲食，「我當然也想保持身材，但你怎麼能拒絕台灣食物？」

Irina接受《不要鬧工作室》訪問指出，5歲開始訓練體操，這項運動除了柔軟度很重要，還有一項是飲食控制，每天都要注意飲食，得遵守嚴格的飲食菜單，早餐通常是麵包配起司和水煮蛋，午餐是水煮雞肉、蔬菜搭配肉湯，晚餐就吃一種水果，蘋果或柳丁，沒有香蕉，已經吃這樣的訓練菜單大約13年。

俄羅斯爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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▲▼Irina從小就開始練體操。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

俄羅斯爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

Irina說，現在來到台灣已經沒在訓練體操，感覺就像一隻自由的小鳥，什麼小吃都想嘗試，因她知道台灣是美食天堂；剛來前幾周完全沒浪費任何時間，吃過雞排、香腸、夜市小吃、火鍋、小籠包、牛肉麵、芒果冰和珍珠奶茶等。

Irina表示，都會拍食物跟爸媽分享，「我知道他們一開始對我在台灣的生活是開心又羨慕，但最近他們開始擔心了，因為父母覺得她有一天可能還可以挑戰體育界更高的榮譽，所以還是要注意身體狀態，意思是說偶爾還是要訓練自己並注意飲食。」

Irina指出，「結果現在只要我傳食物照片給他們，電話就打過來了，有一次我給我媽看我吃的水餃，她馬上說她後悔送我來這裡，但我知道她會這樣說，是因為她吃不到台灣水餃。現在我也開始擔心了，因為我當然也想保持身材，但你怎麼能拒絕台灣食物，走在路上到處都聞得到食物味道。」

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