駕駛人必知／國道18分鐘被連開8罰單　法官因這原因判5張免罰

▲男子開車上國道在18分鐘內吞了5張罰單。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

蕭姓男子今年2月間開車行經國道1號五楊高架路段時，一路變換車道卻沒有打方向燈，被後方車輛檢具行車紀錄器影像提出檢舉「行駛高速公路未依規定變換車道」，18分鐘內被國道警方開了8張紅單，罰2萬4000元，蕭男不服提行政訴訟，橋頭地院以「違規時間相隔未達6分鐘應論以單一違規行為」，撤銷其中的5張罰單，可上訴。

判決指出，蕭姓男子今年2月28日下午，開車行經國道1號南下五楊高架路段，從14時29分至47分之間，被後方車輛以行車紀錄器拍下，連續8次變換車道未全程使用方向燈，向警方提出檢舉，由國道警察大隊開出8張紅單。每張罰單裁罰3000元，共罰了2萬4000元。

蕭男向警方提出陳述，及申請裁決均被駁回，蕭男最後向法院提行政訴訟，主張僅因車輛未打方向燈遭連續舉發，違反比例原則，請求撤銷罰單。

橋頭地院審理認為，依據處罰條例第85條之1，認定如其違規地點相距未達6公里、違規時間相隔未達6分鐘或未行駛經過一個路口，即應論以單一違規行為；若其違規地點相距6公里以上、違規時間相隔6分鐘以上或行駛經過一個路口以上，則得連續舉發，所以撤銷其中5張罰單，其餘3張還是要罰，全案可上訴。