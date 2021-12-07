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日式便當大賽大PK　太魯閣晶英酒店廚師奪特金獎

▲▼日式便當大賽今天舉行決賽。（圖／台北城市科大提供）

▲全國日本料理金賞大賽今天舉行決賽。（圖／台北城市科大提供）

記者許敏溶／台北報導

受到疫情衝擊，餐飲業掀起外帶便當風，2021第一屆全國日本料理金賞大賽今（7日）在台北城市科大舉行決賽，比賽主軸為日式便當，連5星主廚也來PK，最後由太魯閣晶英酒店廚師王皓暐的「秋宴-耕與獵」便當獲得大專職業組特金獎，高中職組金賞獎得主為東吳高職學生許喬惠、卓家雯的「秋豐揚出三重奏」。

第一屆全國日本料理金賞大賽由台北城市科技大學主辦，希望透過競賽，將台灣特有在地食材融入各式料理，激發創新創意、提倡自然健康風味，藉此提升台灣飲食文化素養與能力，而比賽分成大專職業與高中職組，初賽共有近百組參與，經過淘汰後，共有25組進入決賽，包括大專職業13組，高中職12組。

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▼日式便當大賽今天舉行決賽。（圖／台北城市科大提供）

▲▼日式便當大賽今天舉行決賽。（圖／台北城市科大提供）

今年日本料理金賞大賽競賽主題為「秋之宴」，大專職業組是靜態展示類的「秋之宴-日式便當」，高中職組則在現場烹調，以炸物料理及握壽司為主。大專職業組的評分標準包含「美感、食材搭配合理、展台呈現、創意與食譜寫作」等，而高中職組的評分標準包含「口感、食材搭配合理、火候、儀態衛生、食譜與展台呈現」等。

經過嚴格的比賽過程，大專職業組特金獎得主為太魯閣晶英酒店廚師王皓暐以「秋宴-耕與獵」勝出，獲一萬元獎金，高中職組金賞獎得主為東吳高職學生許喬惠、卓家雯，其作品為「秋豐揚出三重奏」，一樣獲得一萬元獎金。

▲▼日式便當大賽今天舉行決賽。（圖／台北城市科大提供）

▲▼太魯閣晶英酒店廚師王皓暐（左一）獲得大專職業組特金獎，下圖為其得獎作品「秋宴-耕與獵」。（圖／台北城市科大提供）

▲▼日式便當大賽今天舉行決賽。（圖／台北城市科大提供）

城市科大校長馮美瑜表示，日式料理是國人最愛的異國料理之一，台灣的日本風格餐廳有數萬家，校方為培育日料專業廚師，去年起攜手日本專家指導開設「日本料理課程」，畢業時最高可獲日本農林水產省（MAFF）認證「銀勳」證書，這張證照將適用全球15萬6千多間日料餐廳，現已有19位學生榮獲日料銅勳證書，未來每年將舉辦「全國日本料理金賞大賽」，提升台灣日本料理文化涵養。

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