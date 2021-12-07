侯友宜為難之處大家都曉得　鄭文燦： 北基宜桃不贊成核四重啟

記者袁茵／台北報導

國民黨主席朱立倫將1218四大公投定調「4個同意」，藍、綠兩黨也卯足全力在各縣市開講，但新北市長侯友宜表態不出席黨中央舉辦的選前之夜，卻於7日合體台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦，外傳引發黨內各方勢力反彈。桃園市長鄭文燦7日直言，侯友宜為難之處大家都曉得，因為「北基宜桃5個縣市都不贊成核四重啟。」

▲北北桃三位市長柯文哲、侯友宜、鄭文燦出席第19屆遠見高峰會。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

有週刊報導，已表態不出席國民黨中央的選前之夜的新北市長侯友宜，引發黨內各方勢力反彈，且7日還與柯文哲、鄭文燦在遠見高峰會同台，直言是「有空白綠合、沒空拚公投」。

柯文哲、侯友宜、鄭文燦7日上午於遠見高峰會，柯文哲被媒體詢問，怎麼看侯友宜出席此場活動，進而引發國民黨內部不滿？柯文哲回應，活在世界上，不可能整個社會都100％滿意，這只有北韓才能達成，「我們不可能做一件事情，所有人都滿意，哪有可能！」

而鄭文燦則直言，侯友宜為難的地方，大家都了解，「其實北基宜桃（台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市）5個縣市對核四重啟都不贊成，這是一個事實。」首都圈有3個核電廠、1000萬人口，若能讓核電結束，對台灣都是好的事情。