雲南最嚴遛狗令！「狗狗出門必須戴口罩」　官方回應：非防疫口罩

▲雲南昭通市昭陽區發新規，要求遛狗僅限淩晨且犬隻必需戴口罩。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

雲南昭通市昭陽區近日發布新規定，要求遛狗僅限凌晨，此外狗狗出門也得戴口罩，新規引起大陸網友熱議。新規還要求，從即日起，中心城區內未拴繩、未在規定時間內進入公共區域、排泄物無人清理的犬隻，均視為流浪狗進行處置。

據《澎湃新聞》報導，昭陽區城市管理綜合執法局發布「關於規範中心城區養犬管理的通告」指出，隨著創建文明城市、衛生城市工作的持續推進，昭通中心城區市容秩序、環境衛生、文明出行明顯改善，但依然存在部分市民違規遛犬、未拴繩遛犬，犬隻隨地便溺、損毀綠地、擾民，流浪犬、大型烈性犬傷人事件等問題，給城市形象和廣大市民造成了不良影響。為進一步清潔美化市容市貌、改善人居環境、維護公共秩序、促進社會和諧，進一步規範城區不文明養犬行為，保障市民身心健康和生命安全，現將有關事項通告如下：

一、禁止犬隻進入公共區域。養犬人應在其獨戶居住住所內或是固定飼養場所內飼養犬隻，禁止在機關和醫療衛生、教育機構、企事業單位等公共區域養犬。凌晨00：00—早上6：00外出遛犬必須拴繩，「犬隻佩戴口罩」，養犬人及時清理犬隻排泄物。

早上6：00—凌晨00：00內，禁止任何犬隻進入以下公共區域，包括中心城區主次幹道、背街小巷；機關、團體、企業、事業單位的辦公區、生產區；醫院診療區、學校教學區、學生集體宿舍區、幼兒園及其他少年兒童活動場所；商場、賓館、餐飲場所；風景名勝區、公園、廣場、城市公共綠地等公共場所；影劇院、博物館、圖書館、展覽館、體育場（館）、歌舞廳、遊樂場等公眾文化娛樂場所；機場、車站等公共客運場所及計程車、公車、網約車等公共客運載具；宗教活動場所；其他設有禁令標誌的場所。

二、開展流浪犬集中清理。從即日起，中心城區內未拴繩、未在規定時間內進入公共區域、排泄物無人清理的犬隻，均視為流浪狗進行處置。流浪犬隻將由城市管理執法部門、街道辦事處、社區等部門進行集中收容處置。

12月5日上午，昭陽區城市管理綜合執法局一值班人員回應稱，該《通告》由上級部門領導批示後發布，市民有不同意見可以提出，其向領導反饋後將給予市民回覆。同時，該工作人員解釋，犬隻戴口罩是指戴防咬口罩，並非防疫口罩。

此被視為「最嚴限狗令」消息一出，引發網友熱議，不少網友怒稱官員「懶政」，「要求戴防咬口罩可以理解，但這時間段限制得真是……，怎麼想的？」、「外出遛狗做好衛生，安全工作是應該的，只有做好就行，不應該規定時間段。」、「欠發達地區真的好可怕」、「凡是極端的都是有害的」、「給狗子戴口罩才能遛狗，有毛病吧！」。但也有網友支持，稱「最好全國推廣」。