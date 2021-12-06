在台灣打免費疫苗　烏克蘭美女爆哭：我後悔了

記者陳俊宏／綜合報導

居住在台灣的烏克蘭美女Tanya，打了第一劑疫苗，結果她落淚直呼後悔了，因出現許多副作用，包括連續兩天發燒，但還是很謝謝台灣政府，「我沒做什麼卻得到免費疫苗，真的非常謝謝你們。」

Tanya接受《不要鬧工作室》訪問指出，烏克蘭的疫苗接種率很低，超過4分之1的人都還沒施打過，因有關於不孕的謠言，或是流傳政府會藉機植入晶片到體內。

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▲▼Tanya分享打第一劑疫苗，結果說到落淚。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



Tanya說，她已住在台灣5年，其實也沒想過要打疫苗，因超怕副作用，加上之前疫苗不足，所以自己根本也不用擔心這事；然而，台灣開始得到更多疫苗，當局更大方讓外國人也可施打，「我知道台灣一直鼓勵大家盡快去打，在反覆考慮好幾周後，我還是再一次決定相信台灣政府。」

Tanya表示，上周去打了第一劑疫苗，接種幾小時後開始暈眩、肌肉痠痛，並發燒一整晚，以為吃止痛藥有效但沒效，還連燒了兩天，感覺到不明電流通過手到指尖，「我開始完全後悔打疫苗，因為身體不舒服。而且我超討厭去醫院，主要叫朋友陪我去醫院很不好意思，加上我又沒健保，費用會很貴，我真的覺得很遺憾。」

Tanya指出，後來看醫院，經抽血確定沒血栓；醫師開藥給她吃，並建議之後應該打第二劑，「但我現在真的不確定，我還是感謝台灣政府給我施打機會，我沒做什麼卻得到免費疫苗，真的非常謝謝你們。」