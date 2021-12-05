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波海三國議員挑戰「筷子」吃義美小泡芙　網笑：哪招啦

▲▼波羅的海三國議員用筷子吃義美小泡芙。（圖／翻攝自Facebook／外交部）

▲波羅的海三國議員用筷子吃義美小泡芙。（圖／翻攝自Facebook／外交部）

記者黃巈禾／台北報導

波羅的海三國立陶宛、愛沙尼亞以及拉脫維亞的國會議員訪問團，正在台灣進行訪問。外交部日前才在臉書曝光立委林昶佐贈送三國議員的福袋，今天則PO出一張議員們用「筷子」享用義美小泡芙的照片，讓許多網友直呼「吃泡芙用筷子吃，以後是要流行起來嗎？」

外交部日前帶波羅的海議員訪問團參觀台灣著名的景點，像是西門紅樓、龍山寺及台北101等，但為了符合防疫規範，讓訪賓待在車子中並且為他們做解說。在經過萬華時，訪團還收到林昶佐提供訪賓們包裝精美的福袋，裡面有艋舺龍山寺香火袋、顏恆德商行玻璃鈕扣、阿里山手採紅茶、日式烘培濾掛咖啡、台北堂的穀之實餅，還有海棠壓花玻璃樣式的杯墊，象徵著萬華經過奮戰，已從疫情中重新振作。

波羅的海議員訪問團今天再度享用台灣美食！外交部今（5日）在臉書PO出議員們享用泡芙的照片，網友發現竟有議員用筷子夾泡芙，直呼「居然有辦法用筷子夾小泡芙！」、「用筷子吃小泡芙是哪招啦」、「為什麼用筷子夾小泡芙啦」、「吃泡芙用筷子吃，以後是要流行起來嗎？」、「這是什麼筷子挑戰嗎」、「用筷子夾是在玩團康遊戲的概念嗎？」還有人說「我說三色豆呢？」、「怎麼沒有三色豆？」

「我們台灣人就是要餵到爆」外交部表示，來台灣參加「開放國會論壇」的波海三國議員們，今天體驗了台灣的國民美食義美小泡芙，在台灣的最後一刻，還是一樣讓訪賓從胃暖到心，落實魔法阿嬤外交，希望訪賓們都能對台灣留下最美好的印象。文末，外交部還標記「感謝義美高董事長贈送」、「一人一箱帶回去」、「有種餓是阿嬤覺得你還餓」。

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