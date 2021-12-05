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跨海買額溫槍口罩血氧機搶防疫財　台中查獲近萬件累計開罰50萬

▲跨海買額溫槍口罩血氧機搶防疫財，台中查獲近萬件累計開罰50萬。（圖／食安處提供）

▲跨海買額溫槍口罩血氧機搶防疫財，台中查獲近萬件累計開罰50萬。（圖／食安處提供）

記者游瓊華／台中報導

今年初疫情嚴重，許多人搶搭防疫商機，私自從國外大量訂購醫療器材，台中市衛生局食安處統計，今年查獲未經核准擅自輸入醫療器材違法案件，以額溫槍、醫用口罩、醫用防護面罩、醫用血氧機等防疫物資為大宗，數量高達9756件，其中15案已行政裁處在案，罰鍰金額累計50萬元，另有8案已移送地檢偵辦。

食安處表示，除了額溫槍、血氧機等，還包括體脂計、老花眼鏡等。食安處也提到，受新冠肺炎疫情影響，依規定至今年12月31日止，民眾若輸入或攜帶「醫療用血氧機」供防疫自用，每人以1台為限，無須向衛生福利部食品藥物管理署提出專案輸入申請。

食安處指出，業者於製造、輸入醫療器材前，應依據醫療器材管理法，事先向中央衛生主管機關申請查驗登記核准，違者可依第68條處6萬至200萬元罰鍰，也可依違反第62條處3年以下有期徒刑、拘役或科以罰金，或併科1000萬元以下罰金，所輸入的醫療器材亦應依法限期退運或沒入銷毀。

食安處也提醒民眾，自國外代購入境的醫療器材，因產品未取得我國核准的醫療器材許可證，在安全性、有效性及品質恐存有疑慮，若民眾逕自購買，導致使用上有問題，可能求償無門的困境。

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