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社會 社會焦點 保障人權

彰化母子控家暴…2員警「聽完就離開」她被慘揍　警方回應了

記者鄒鎮宇／綜合報導

彰化一名粘姓男子依靠家族勢力，有恃無恐地對35歲王姓母子家報，直到王女三度報案，並透過網紅正義哥徐奕爆料，才讓案情曝光。警方表示，分局獲報後已依規定受理案件，2名處理案件不當的員警已被懲處。

王姓女子與小4歲的粘男在5年前在廟會活動相識，交往初期粘男也將兒子視如己出，但近年來工作不穩定又染上喝酒的惡習，開始對她們母子暴力相向，甚至購買重機逼她當貸款保人，藉此將她綁在身邊，又於2019年逼迫登記結婚，高壓的控制下，生活形同被軟禁。

▲▼彰化恐怖丈夫踹子毆妻　遭起底叔叔是副議長。（圖／民眾提供）

▲粘男的叔叔是前彰化縣副議長粘仲仁，家族政治勢力雄厚，即便鄰居知道他們受虐也不敢吭聲。（圖／民眾提供）

▲▼彰化恐怖丈夫踹子毆妻　遭起底叔叔是副議長。（圖／民眾提供）

▲6歲小弟弟被繼父施暴。（圖／民眾提供）

粘男的叔叔是已故的彰化縣副議長粘仲仁，親友都是地方民代。王姓母子長期被家暴，忍不住在7月28日報案，但兩名員警到場後卻聽信粘男家人片面之詞後離開，讓王女再次被毆打，於29日再次通報，警方才受理，並由社會局介入下安置王姓母子。

據《中央社》報導，警方表示，王姓女子7月29日的通報，當下已受理並通報家暴及兒少保護案件，王姓母子也立刻獲得安置；王女3日再次報案，分局獲報後立刻取券積極偵辦中，而當初處理不當的兩名員警，也已被懲處。

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