快訊／25歲女「彩虹橋」落水亡　遊客目睹嚇傻

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園市永安漁港觀海橋4日傍晚發生落水事件，一名年約25歲的女子從「彩虹橋」墜落，被不少遊客目睹，嚇得立刻請海巡救援。女子被附近漁船先救起，但已無生命跡象，經急救後仍不治。警方表示，目前女子身份及詳細事發原因仍待釐清。

警方表示，有目擊者看到女子4日傍晚5時許獨自一人在橋上不斷徘徊，目前不排除女子是輕生，但女子的身份不明仍待查，事發原因也待釐清。

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