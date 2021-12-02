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女性內褲小秘密一次曝　小口袋用途竟與私密處衛生有關

▲內褲（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女性內褲底部「小口袋」用途竟為保持私密處乾爽。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者黃靜芸／綜合報導

生活中有許多用品設計，具有許多人不知道的設計小巧思，在經瞭解過後才會明白，這些設計不僅為我們生活帶來便利，有時甚至影響我們身體。像是女性內衣褲前的蝴蝶結，許多人認為只是裝飾用，但在以前它是有實質用處的，此外，女性內褲底部的一個口袋，其實有關私密處的保護及衛生。

據《每日星報》報導，女性應該都能查覺到，每天穿在自己身上的內褲，其底部都會有一層小口袋，關於這個口袋的用處讓許多人匪夷所思，它確切名稱為「襯料」（gusset），其實就像是內衣的釦子一樣重要，通常由吸濕排汗的透氣布料製成，例如棉質，這層口袋可以讓私密處保持乾燥及通風。此外，它還具有高吸水性並能防止摩擦，從而將低感染風險。

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有些價格較為便宜的內褲會使用合成材質，不僅沒有防摩擦及排汗功能，還容易讓私密處不透氣而滋生細菌導致感染。這重要「小口袋」的功能，讓許多網友都直呼，「我以為是裝紙巾的地方」、「原來這是讓私密處保持乾爽的地方」、「這是為了幫助私密處保持好聞的氣味」。

▲▼內衣,胸罩,內衣示意圖。（圖／pixabay）

▲內衣褲前的蝴蝶結在以前也是有用意的。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

此外，對於女性內衣褲前的小蝴蝶結在以前也是有用處的。有網友在Reddit論壇上提出相關疑問，有知道真相的網友解答，對於內褲上的蝴蝶結是因為以前女性都會在天亮之前起床，蝴蝶結是為了方便他們在黑暗中分清楚內褲前後。

至於內衣前的蝴蝶結則是因為過去女性穿著緊身束腰時，中間支撐的物體稱為「鯨骨」（busk），它被置於緊身胸衣前面的護套中，並用蝴蝶結繫於前方，至今女性不穿緊身束腰改穿內衣，但蝴蝶結的設計仍然還在。

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