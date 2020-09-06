九華山拜拜！「超大蝴蝶結」綁樹上　網驚：以為風箏...真相揭曉

▲這是長尾水青蛾。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前到苗栗九華山拜拜時，發現樹梢上有個很大的白色蝴蝶結，後來近看才恍然大悟，猜測是某種蛾類，好奇的她發文求解，引起熱烈討論，不少網友也驚呆表示，「拍成這樣我以為是風箏勒！」

女網友今在「爆廢公社」提到，「前幾天去九華山拜拜，以為樹上怎麼有人綁一個像蝴蝶結的東西，結果一看居然是一隻蛾，而且好美哦。請問有網友知道這隻蛾的名字嗎？」

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▲原po表示，牠大約是一個手掌的大小。（圖／翻攝自爆廢公社）

問題一出，不少內行人立刻回答，「長尾水青蛾」、「長尾水青蛾~我養過」。許多網友在長知識的同時，也不禁直呼，「不仔細看還以為是風箏」、「不要騙我年紀小，這不是忍者裝嗎」、「只有我一開始以為是風箏卡在樹上嗎」、「也太大隻了吧...豪恐怖」、「X的...我以為是風箏」、「脫離了海型態的魟」、「遠看很像風箏掛在樹上」。

說到長尾水青蛾，牠們體型可大至10幾公分，翅膀寬、末端比較尖銳，而且會下彎，捲捲的尾巴長而寬，主要分布於中低海拔，喜歡棲息在濕潤落葉林，以楓香等樹為食，由於成蟲沒有具功能的口器，所以在破蛹後就不能進食了，一般只有數天到一周的生命。