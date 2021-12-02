車開到一半「下車全裸走8分鐘」！路人全看傻　駕駛激辯：我會遮住

▲林男全裸在馬路上行走。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

一名林姓男子日前在高雄某區突然將車停下來後，就裸體的從車上走下來，並於該路來回行走約8分鐘，之後開車離去，而隔天他又裸體的從車上下車，裸露下體在某處行走，誇張的行徑，讓路過的民眾全都傻眼。對此，高雄地院審理後，依法判他拘役30日，得易科罰金。

判決指出，林男意圖供人觀覽，基於公然猥褻之犯意，先是在高雄某路段將車停下後，渾身赤裸的露出下半身，在該處來回行走大約8分鐘後，又泰然自若地駕車離去，而隔天林男又到了某處慢車道，同樣裸體從車上下車，公然裸露下半身在該處來回走動，其猥褻行為，讓路過民眾看傻了眼，趕忙報警處理。

林男被捕後，坦承自己確實有於上開地點、時間，全裸在路上行走，但否認有讓人觀看之意思並辯稱，「有人來時，我就會用雙手遮蔽我的生殖器與胸部。」不過，法官勘驗監視器畫面、截圖等後認為，林男在不特定人得自由通行的馬路裸露下體，而非在相對隱密、人煙稀少的場合，且裸體行走時間長達數分鐘，因此不採信其說詞，認為其犯行堪以認定。

法官認為，林男為了滿足一己私慾，於不特定多數人得以共見共聞之馬路旁，進行猥褻行為，此舉已經破壞社會秩序，並讓目擊路人無端受到驚嚇，還可能造成他人日後的心理陰影，顯然欠缺尊重他人之觀念，所為實非可取，念及他並無前科，考量其智識程度、家庭經濟狀況、犯罪目的、動機、手段、犯後態度等一切情狀後，依犯公然猥褻罪，判處他拘役30日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。