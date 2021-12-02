iPhone死當黑屏　果粉見壞習慣搖頭了！曝「最強解法」秒復活

▲LINE清除快取，可讓手機多出儲存空間！（圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

「千萬別買這麼小容量的手機！」一名女網友哀號，日前手機突然黑屏死當，送機維修後，才知道容量超出負荷，事後就連買蘋果雲端iCloud，也是無法解決容量不足的困擾。文章曝光後，內行建議原PO養成定期清理空間的好習慣，就能讓手機復活了。

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》表示，目前使用的iPhone容量僅64GB，不料某天悲劇來了，因為容量不足，導致手機「第一次死當」且螢幕呈現黑屏，嚇得原PO趕緊送修。

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原PO補充直呼，也花錢買了蘋果雲端iCloud，無奈還是解決不了「容量無法儲存的窘境！」加上該支哀鳳不能擴充記憶體，原PO只能勸世，「千萬別買這麼小容量的手機。」

由於原PO有附上手機儲存空間圖，其中LINE就占了19.64GB、臉書占15.31GB、照片占2.58GB與Safari則占1.64GB。

▲原PO的LINE容量就占了近20GB！（圖／翻攝爆廢公社二館）



果粉們看完文章後，一秒抓到BUG「就是使用者沒有定期清除資料」，建議把不常用的APP或資料刪除，就會多出儲存空間，「常常要清掉沒用的APP，尤其是遊戲的都不留，我的64G還有1大半空間」、「FB每週清除文件內容登出一次，就只剩400M了，瀏覽器破400M就清，清內存也是保養的一種，就像保養車子一樣」。

若想釋出更多儲存空間，以LINE與FB來說，「清除快取」很重要，定期刪除快取可以空出手機的儲存空間，如果LINE有使用備份紀錄，刪除快取後能再打開聊天紀錄查看，步驟如下：

【LINE】

打開LINE「設定」→「聊天」→「刪除資料」→「快取資料」→「刪除所選資料」

另外，善用Keep也是小技巧，因Keep有1G的空間，不會占用到手機容量，存在裡面的內容會跟著LINE帳號，超過50MB的檔案才會有保存期限，還能在手機、電腦間跨裝置使用。

▲LINE清除快取。（圖／記者劉維榛攝）



【Facebook】

打開Facebook「設定」→「瀏覽器」→「你的瀏覽資料」

▼臉書清除快取。（圖／記者劉維榛攝）

