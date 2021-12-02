黃鴻升虛擬公仔Alien666造型搶先曝！結合悠遊卡「勇敢逐夢」　

▲小鬼的設計的公仔圖成為悠遊卡的圖樣 。（圖／鑫羿文創提供）

記者吳奕靖／高雄報導

11月28日為藝人黃鴻昇38歲冥誕，好人緣的他，眾多演藝圈好友一提到都會紅了眼眶。其中生前設計的虛擬角色公仔「Alien666」先前與悠遊卡公司合作，剛好在小鬼38歲冥誕這天推出「Alien666」3D人物立體製作，結合悠遊卡功能傳遞大家對小鬼無盡的思念。

Alien666是由黃鴻升親手設計的公仔，代表著「全然純真的自己」。 其故事設定為 Alien666是一心想成為人類的外星人，在夢想的旅程上，遭遇外星「族人」的各種嘲諷與不被理解，最終執意革命漫漫長路的進化成人類的路程，Alien666勇敢的用「愛」，扛下所有質疑，就像是我們每個人心中都有著當初最純真的自己，成長的過程會遇到挫折、不認可、嘲諷等等，就讓Alien666用他愛的生命故事陪伴在大家的心中，勇敢追逐夢想，用愛再次啟航。

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▲小鬼的設計的公仔圖成為悠遊卡的圖樣 。（圖／鑫羿文創提供）

▲小鬼的設計的公仔圖成為悠遊卡的圖樣 。（圖／鑫羿文創提供）

鑫羿文創高雄分公司總經理李孟倫表示，選在小鬼38歲後冥誕公開此設計作品，希望大家能記得小鬼在演藝圈帶給大家的歡樂，而「Alien666」就像小鬼給人溫暖開朗的形象，大家帶著「Alien666」搭乘捷運，每一天邁開的步伐都會是前往夢想的動力，世界很大，帶著Alien666的勇氣，就能迎接「松果」的到來，地球的美好、珍惜身邊的一切，都是Alien666一直住在每人心中。

▲已故藝人黃鴻升。（圖／鑫羿文創提供）