快訊／桃園男殺妻「折屍塞塑膠桶」冷眼看屍　法院裁定羈押

▲桃園市吳姓男子懷疑妻子外遇，11月30日下午殺害妻子。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌、鄒鎮宇／桃園報導

桃園市吳姓男子懷疑謝姓妻子有外遇，11月30日下午2人再起爭執，吳男一時情緒失控疑似徒手勒住謝妻頸部，導致其窒息死亡，吳男闖禍後待在房間，伴屍16小時後於1日上午向警方自首並坦承殺人。桃檢認為吳男涉犯殺人重罪，有逃亡及滅證之虞，向法院聲請羈押，桃園地院漏夜開羈押庭，裁准吳男收押未禁見。

桃園地院表示，吳男否認故意殺人，辯稱其與被害人互相爭吵後，失手致被害人死亡，並非預謀或蓄意殺人等語，但依卷內照片、蒐證資料、被害人父親證述、對話紀錄，足認被告涉犯殺人罪，嫌疑重大。

另外，吳男行兇後先對他人隱瞞，又將被害人屍體對折置入塑膠桶內，足認其有刑事訴訟法第101條第1項第3款羈押之原因，且有必要性，裁定應予羈押。

檢警調查，年約30歲的吳姓男子與29歲的謝女婚後育有2名幼女，一家四口住在桃園區公寓，吳男最近懷疑謝妻有外遇，2人為此常有爭執，30日下午4時許，2人再度以外遇問題起口角，吳男憤怒之下疑似徒手毆打，再徒手掐住其頸部與摀住口鼻讓其窒息死亡，吳闖禍後不知所措，伴屍16小時後於今日上午8時許向警方自首坦承殺妻之事實。

警方鑑識人員據報後立即趕往現場，發現吳男殺害妻子後，還將其遺體以對折方式塞入大型塑膠桶，疑似想規避刑責，謝姓妻子遺體則被運抵桃園殯儀館冰存；桃園地檢署檢察官下午到桃殯相驗死者，吳男也被押解到場，檢察官針對死者頸部等處傷痕逐一檢視，吳男在旁則面無表情。

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