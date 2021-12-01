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準‧馬寇爾攜手鋼琴家嚴俊傑、盧易之 呈現聖桑斯和浦朗克經典

▲(自左到右)客席音樂家鋼琴家/ 嚴俊傑、客席音樂家鋼琴家/ 盧易之。（圖／NSO提供）

▲(自左到右)客席音樂家鋼琴家/ 嚴俊傑、客席音樂家鋼琴家/ 盧易之。（圖／NSO提供）

生活中心／台北報導


國家交響樂團將在12月3日於台北國家音樂廳、12月11日於高雄衛武營音樂廳舉辦法國巴黎銀行財富管理音樂巡禮《法蘭西琴緣》音樂會。


適逢法國作曲家聖桑斯逝世百年紀念，並呼應2021/22樂季「法國音樂」主題，NSO藝術顧問準‧馬寇爾（Jun Märkl）將率領NSO再現聖桑斯經典交響詩作品《骷髏之舞》及華美絢爛的第三號交響曲《管風琴》。同場馬寇爾顧問亦將攜手鋼琴雙傑—嚴俊傑、盧易之演繹浦朗克奔放迷人的雙鋼琴協奏曲。

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準‧馬寇爾（Jun Märkl）表示：「這場是本樂季「法國音樂」主題的第二場音樂會，上周我們演出了白遼士《幻想交響曲》。聖桑斯的《骷髏之舞》也同樣帶有幻想的色彩，是法國音樂文化中的第一首交響詩作品；同場也將演出浦朗克寫於1932年第一次世界大戰時期的雙鋼琴協奏曲；音樂會的最後，我們將帶來聖桑斯規模宏大的第三號交響曲《管風琴》，國家音樂廳及衛武營音樂廳都擁有非常棒的管風琴，很期待這次的演出。」他同時也說：「不同時空背景會誕生出不同的音樂，聖桑斯《骷髏之舞》寫於戰後整體低迷氣氛，第三號交響曲《管風琴》則誕生於戰爭11年後的經濟復甦，而浦朗克的雙鋼琴協奏曲，則譜寫於一個充滿怪誕新奇思想的創作年代；希望藉由法國音樂主題的節目，讓大家聽見19世紀法國重要作曲家的作品，進而更了解法國音樂的全貌。」


《骷髏之舞》是聖桑斯最負盛名交響詩之一，改編法國詩人亨利‧卡薩利斯（Henri Cazalis）同名詩作，鬼魂狂歡之夜，節奏神秘怪誕卻不失輕快幽默。樂曲開始以豎琴撥絃象徵十二聲鐘響，表示午夜到來，或許藉此暗喻在死神的界域，聽不見來自教堂的響亮鐘聲。關於詩中描繪死神演奏小提琴的場景，作曲家特別要求改變獨奏小提琴的定絃音高，以便用空絃演奏被稱為「魔鬼音程」的刺耳聲響，「聲」動地刻畫出死神的形象。作為率先將木琴引進交響樂團的作曲家，聖桑斯巧妙地運用清脆響亮的木琴音色，搭配絃樂的「用弓背奏」（col legno）演奏技巧，逼真地呈現骷髏骨頭舞動和碰撞產生的聲響效果，讓我們聽見動態十足又傳神的骷髏之舞。


聖桑斯華美絢爛的第三號交響曲《管風琴》，完成於1886年，由倫敦愛樂協會委託創作，被公認為其最具原創性的交響曲。聖桑斯13歲進入巴黎音樂院，主修作曲與管風琴，更以23歲的年紀，擔任官方馬德林教堂的首席管風琴師。19世紀中因管風琴製造技術的突破，讓聖桑斯將管風琴加入交響曲中，成了音樂史上的創舉。第三號交響曲首演之後的兩個月，摯友李斯特過世，因此，總譜11月出版時將此曲提獻給李斯特。這個作品深受李斯特循環曲式（Cyclic Form）的影響，並且朝向交響詩、多樂段的長樂章作品形式創作。


擔任本場浦朗克雙鋼琴協奏曲的鋼琴家嚴俊傑，很高興和馬寇爾顧問和鋼琴家盧易之一起合作。嚴俊傑說，「浦朗克是法國人，是德布西和拉威爾之後的新秀，也是法國六人組中的一員，他的音樂有許多的突破與創新，所以在這首雙鋼琴協奏曲裡，有來自印尼的「甘美朗」音響，也有運用莫札特D小調鋼琴協奏曲作品的元素，同時，也能聽見爵士和香頌，以及琵雅芙(Edith Piaf)的影子。」


鋼琴家盧易之說：「雙鋼琴一同彈奏時所展現的競爭感，透過彼此的拋接與對話，全曲有著豐富的戲劇張力。此外，下半場的聖桑斯第三號交響曲《管風琴》，因為不是每個音樂廳都有管風琴，所以非常推薦樂迷親臨欣賞。」


浦朗克的音樂還帶有法國特有的輕盈和優雅，充滿清新動人的旋律。這首雙鋼琴協奏曲是浦朗克邁入創作顛峰時期的佳作，為巴黎著名的沙龍女主人兼藝術贊助者波力雅克公主的委託創作。此曲以莫札特降E大調雙鋼琴協奏曲為藍本，氣氛歡悅，質感清新。全曲對整體合奏的要求遠勝於鋼琴技巧，鋼琴家彼此間及與樂團間淙淙昇湧的對話著實挑戰音樂家彼此的默契。鋼琴獨奏的部份沒有艱澀的技巧，也省略了炫技的華彩樂段。木管、銅管、打擊樂比絃樂的角色更為吃重，常與鋼琴相互呼應，製造出獨特的音響效果。全曲充滿旋律，風格多變，如拼貼花布般令人目不暇給。

目前擔任國家交響樂團藝術顧問的準・馬寇爾，曾師事傑利畢達克與邁爾，並在檀格塢師事伯恩斯坦與小澤征爾。多年來，馬寇爾是日耳曼體系交響及歌劇傳統等經典曲目的重量級詮釋者，廣受景仰，近期他在法國印象派作品上的細緻刻劃和音樂語彙探索，亦有目共睹，更被英國古典樂權威電台ClassicFM讚譽為「指揮魔法師」。法國文化部頒授他法蘭西藝術與文學騎士勳章以表彰他在里昂的成就。


嚴俊傑自十三歲獲第三屆國際柴科夫斯基青少年音樂大賽第三獎起，便活躍於國內外樂壇，其演奏足跡遍及歐、亞、非、南北美洲世界五大洲；曾以獨奏家身份與多位指揮名家及著名樂團合作演出；如Mikhail Pletnev、Henry Mazer、Uri Meyer、Günther Herbig、Gernot Schmalfuss、呂紹嘉等；及俄國國家交響樂團、萊茵愛樂、國家交響樂團、臺北市立交響樂團、國立臺灣交響樂團等。


盧易之曾在13項國際及區域大賽獲獎，演奏足跡遍及全球40個城市的重要音樂廳。2016年美國華盛頓州金縣（King County）特別訂2016年7月9日為盧易之日，表彰他在鋼琴演奏領域上卓越的成就。

音樂會資訊：
2021/12/03 Fri. 19:30 國家音樂廳
2021/12/11 Sat. 19:30 衛武營音樂廳
法國巴黎銀行財富管理音樂巡禮《法蘭西琴緣》
NSO - Jun Märkl & Saint-Saëns
指揮／準‧馬寇爾 Jun Märkl, conductor
鋼琴／嚴俊傑、盧易之 Chun-Chieh Yen, Yi-Chih Lu, piano
王之筠：《撕裂之於 回聲》（「一分鐘交響曲作曲計畫」，世界首演）(12/3)
Chih-Yun Wang: Tear: Echo (One-minute Symphony Project, world premiere) (12/3)
聖桑斯：《骷髏之舞》
Camille Saint-Saëns: Danse macabre, Op.40
浦朗克：雙鋼琴協奏曲
Francis Poulenc: Concerto pour deux pianos
聖桑斯：第三號交響曲《管風琴》
Camille Saint-Saëns: Symphony No.3 in C minor, Op.78, "Organ"

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