迎曙光看這！2022年最早日出在蘭嶼　全台時程＋地點全曝光

▲2022年最早日出在蘭嶼。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

2021年即將邁入尾聲，而迎接2022新的一年，「迎曙光、賞日出」是國人最常安排的新年行程，台北天文館今（30日）天公布「2022年元旦曙光及日出地圖」，明年元旦日出時間，全台最早為花蓮縣柏南山的清晨6時28分10秒，離島最早則是蘭嶼6時29分22秒，台灣本島最早則是台東三仙台嶼6時34分58秒，有興趣民眾不要錯過。

▼2022年最早日出在蘭嶼，圖為日出前的綠閃。（圖／台北天文館提供）

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台北天文館指出，一般所指最早曙光是指「民用曙光」出現時刻，這時候太陽中心點在地平線下6度，地平線與地面景物已可清晰看見；而航海曙光與天文曙光則分別為太陽中心點在地平線下12、18度，天空與海洋分界隱約可辨，以及天空中6等星因曙光影響而消失的時刻。

不過，天文館表示，曙光及日出時間除了因所在地經緯度而異，還會受到地理高度影響；以台灣來說，海拔100公尺處所看到的日出時間大約比平地早1分半鐘，1,000公尺則提早約6分半鐘，若是4,000公尺的高山則足足提早11分半鐘。而在小區域內，每向東1公里，日出時間大約提早2.4秒，向南1公里則約提早1.1秒。臺北天文館的『2022年元旦曙光日出地圖』將地理高度列入計算，較一般資料更為精確。

▼明年元旦最早曙光及日出資訊。（圖／台北天文館）

為了讓民眾能精確掌握這個重要的時刻，台北天文館特別製作了『2022年元旦曙光及日出地圖』，網址https://reurl.cc/RblEEZ。只要點擊線上地圖，即可自動精算出所選地點的精確曙光與日出時間。

此外，天文館表示，2021年台灣本島最後的夕陽西落則出現在高雄西子灣，時間為13月31日17時26分，接著是金門烈嶼的17時30分，全國最晚日落在太平島，時間為18時12分。