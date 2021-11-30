下樓梯滑手機！她摔落18階「後腦杓撞地」...「全身詭異抽搐」驚悚畫面曝

圖文／CTWANT

現代人手機不離身，即便多次宣導別邊走路邊滑手機，但路上仍有不少低頭族，導致事故頻傳。近日一段影片在大陸網站瘋傳，內容是一名女子邊走路邊滑手機，下樓梯時不慎踩空，整個人摔到中段的平台上，內褲也跟著走光。可怕的是，女子摔倒在地後，全身突然開始不自然地抽搐，傷勢似乎十分嚴重。

據了解，該影片長約1分22秒，只見一名穿著白色洋裝的年輕女子正準備下樓梯，然而她的雙眼卻緊緊盯著手機螢幕，完全沒有留意前方狀況，接著右腳突然踩空，腳步一個踉蹌，還來不及伸手去抓旁邊的扶手，整個人就往下摔，墜落過程先是撞到了台階，再凌空翻轉半圈，最後摔落了18階，倒臥在樓梯中段的平台上。

▲女子嘗試用手臂撐地起身，但不知是頭部仍暈眩，還是摔傷後身體仍驚恐無力，遲遲無法起立，只能再次躺下。（圖／翻攝自YouTube）

根據畫面推測，白衣女摔倒時可能撞到了後腦勺，所以一度失去了意識，連白色內褲走光也渾然不知，直到幾秒過後，才逐漸恢復知覺，隨即用手支撐著地面，打算自己爬起來，但嘗試過後卻怎麽也起不了身，後來全身甚至開始抽搐，手、腳都跟著一起抖動，傷勢似乎相當嚴重。

不久後，一名男子來到樓梯口，驚見傷者倒臥在地，隨即轉身往後跑，可能是去尋求協助，但後續情形仍待進一步釐清。畫面曝光後，不少網友認為，走路本來就應該注意路況，更何況女子還穿高跟鞋，更必須小心。事實上，隨著智慧型手機普及，有些人外出時常盯著手機看，導致意外事故頻傳。

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