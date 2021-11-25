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瘋電影／安雅與魔女　魔女女兒被魔女收養不小心尋到根

文／賴賴

▲▼安雅與魔女。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這似乎還有續集，感覺比較像是電視卡通的結構，不過還是不錯看，屬於成本比較低，但故事仍然擁有魔法的內涵，適合小朋友小學生的動畫電影，沒有深刻意義，但構圖活潑劇情簡單，幼稚園也應該可以看懂的作品。

不同於動畫視覺設計，全CGI動畫，非常立體感，讓人物生命力更具備力量，而特殊的髮型設計，僵硬而一點也不迎風飄逸的特殊創意，很新鮮，色彩大膽飽滿，在魔法魔女的安排上非常恰當，整體感是不錯看的，會期待媽媽出現後的發展。

片　　名：安雅與魔女
英文片名：Earwig and the Witch
類　　型：動畫、喜劇
上映日期：2021-11-12
片　　長：01時23分
導　　演：宮崎吾朗(Miyazaki Goro)
演　　員：平澤宏宏路 、 寺島忍(Shinobu Terajima) 、 豐川悅司(Toyokawa Etsushi) 、 濱田岳(Gaku Hamada) 、 安那(ANNA) 、 唐綺陽 、 庹宗康 、 黃子佼
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：甲上


劇情大綱

無論如何，我一定要學會魔法！

鬼靈精怪的安雅從小就在孤兒院長大，有一天，兩個奇怪的男女突然決定要認養安雅，沒想到，他們竟然是有法力的巫師！？以學習魔法作為交換，安雅成為女巫的助手，與會說話的小黑貓及巫師同住在一個屋簷下。日子一天天過去，女巫除了指使安雅打雜外，從來沒有教她任何魔法，被欺騙的安雅決定與小黑貓聯手，對女巫進行反擊大作戰！

▲▼安雅與魔女。（圖／yahoo）

▲非常想學魔法的安雅，有了會說人話的黑貓作伴。

▲▼安雅與魔女。（圖／yahoo）

▲並不是被領養就有好事，是被領養來當小傭人的。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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瘋電影安雅與魔女賴賴宮崎吾朗(Miyazaki Goro)導演

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