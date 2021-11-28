獨／阿帕契砲管撞歪脫漆！601旅頻出包遭封口　航特部回應了

▲飛官誤觸阿帕契直升機機腹30機砲開關，造成槍管朝下在降落時撞到變形脫漆。上圖為資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者陳以昇／桃園報導

桃園市龍潭區陸軍航空特戰指揮部601旅，日前在恆春進行演習時，阿帕契直昇機竟拋射出地獄火飛彈發射架，幸無人傷亡；但此事未發生前，2名軍官在進行熟飛訓練時，在升空後誤觸機腹30機砲開關，訓練返航降落時還不自知，機腹砲撞擊著地導致砲管變形才知被啟動，事後更隱匿不回報。陸航部則回應，沒有變形僅磨損，將檢討缺失。

據可靠消息指出，10月19日上午9時許，盧姓中校政戰主任及湯姓上校參謀主任，2人駕駛AE-64E阿帕契直昇機，執行例行熟飛訓練，在升空後未依照訓練規定檢查系統，2名軍官駕駛員完全沒有發現已誤觸武器系統，導致機腹的30機砲啟動，砲管往下，隨時可以發射，飛行期間也無解除。

▲AH-64E攻擊直升機。（圖／記者呂佳賢攝）

直到直昇機返回基地降落時，因機腹30機砲撞擊著地，導致砲管變形脫漆，才發現開啟武器系統，指揮部601旅高層獲知後，驚覺事態嚴重下達封口令，要求不得對外散佈，對於武器損壞程度仍要調查。發生事後11月3日，三軍演習竟然又發生地獄火飛彈發射架拋出，軍紀似乎出現嚴重問題。

陸軍航空特戰指揮部表示，當時確實飛行員誤觸武器開關而未察覺，導致飛機落地時，30機砲槍管輕微磨損，經檢測維修後，以恢復妥善；本案已完成調查，正檢討人員違失，另援引為例，要求各航空旅納入飛安態樣宣教，避免類案再生。

生火了！連我媽都用到發光