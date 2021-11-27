驚險畫面曝！警轟19槍緝悍匪　賓士竄國道再闖市區囂張路徑曝

記者林悅／台南報導

台南市永康分局26日晚上9時28分許，在永康區永大路三段攔查一部白色賓士車，該車拒檢逃逸，並一路往國道1號逃竄，再逃入仁德區，永康、歸仁分局警網進行區域聯防線上圍捕，最後在仁德區文德路久井加油站對面攔獲該車並逮捕35歲朱姓男子，追捕過程警方共開19槍制止未果，並因衝撞警車造成員警及民眾受傷。

▲台南市永康、歸仁分局警網攔截圍捕1部強闖路檢點竄逃車輛，逮捕駕車之35歲朱姓男子，追捕過程警方共開19槍制止未果，並因衝撞警車造成員警及民眾受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，35歲朱嫌駕車衝撞永康分局位於崑大路往市區方向路檢點，然後上國道一號高速公路往南逃逸，再從仁德交流道離開進入歸仁分局轄區。永康分局通報歸仁分局協助攔查該輛白色自小客車，歸仁分局於接獲通報後立即調度9輛巡邏車、15名警力進行攔截圍捕，該車在仁德區中山路、文德路、文山路、文華路、民安路、中正路及東區裕信路、裕和路等路段逃竄，最後在仁德區文德路久井加油站對面攔獲該車並逮捕駕車之朱嫌。

於攔捕過程中該白色逃逸車輛於東區裕和路與裕和五街口附近駕車衝撞警方巡邏車，警方為防止逃逸車輛危害用路人，及員警自身安全維護遂開槍制止，經清查員警總共開了19發。

攔截圍捕過程中造成警方巡邏汽車輕微受損，及一名員警因以警用警車阻攔朱嫌車輛，被衝撞造成腳部輕微扭傷，另朱嫌車輛擦撞1部民眾車輛，造成郭姓駕駛腰部扭傷。

朱嫌逃逸過程中丟棄疑似毒品一包，經警方尋獲，由鑑識人員現場採證清點後，共計5小包二級毒品安非他命，總重量約（含袋重7公克），全案將朱嫌依妨害公務及毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。