50億海洛因磚扯出「桃園女金主」　新崛起女毒梟就是她

▲新北警方日前破獲台灣近年來最大海洛因走私案，為治安貢獻心力。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新北警方上個月在泰山一處倉儲場破獲台灣地表上最大數量毒品案，現場起出「雙獅地球牌」海洛因磚1,172塊，總重約447公斤，市價逾50億元。據了解，桃園地區近2年出現一位綽號「咪咪」的新崛起女毒梟，她年約50多歲，這次傳聞她出資1億多元購買1,000多塊「雙獅地球牌」純海洛因磚，由於國際毒品市場購買海洛因磚是以1單位（2塊）計算，每塊海洛因磚約5,000到6,000美元（一塊約新台幣15萬到18萬元元），視買家數量決定。

若以道上常見的「1：2」稀釋比例，這批總重447公斤的純海洛因磚，稀釋後可製成至少1,500公斤的海洛因毒品對外販售，黑市價格逾50億元，獲利相當驚人，也成為台灣黑幫新興財源管道。

檢警指出，綽號「豆漿」的林秉豐長年活躍於雙北地區，原本經濟狀況不錯，但近2年傳聞他因賭債纏身，加上投資失利，頻頻往桃園地區尋找金主參與販毒謀利。去年還傳出林嫌因私吞中壢地區一名角頭大哥的購毒資金，雙方鬧得不歡而散。

刑事局中部打擊犯罪中心去年也接獲情資，指林嫌籌集資金準備在泰國買毒，但當時因連絡事項全交由小弟出面，加上去年疫情嚴重，警方跟監工作不順利，無法具體掌握事證如運毒管道等情資，最後無法將林嫌一舉成擒。

「海洛因年輕人不碰了！」另位高階警官認為，海洛因吸食不方便，又不易攜帶，年輕人對它不太感興趣，多數改用毒咖啡包，容易藏匿不被抓，加上成分包括K他命、搖頭丸、甲基安非他命、卡西酮、喵喵、FM2等，花樣變化多。

警方指出，海洛因施用方式以注射為主 ，需找乾淨針筒又不能與他人共用，多數年輕人嫌麻煩，有人還戲稱「這是老人才會玩的玩意兒」，逐漸被毒品人口捨棄；反而認為新興毒品攜帶方便，其中卡西酮或甲基安非他命，因類似中樞神經興奮劑，食用後會產生幻覺，迷幻效果佳，深獲年輕人歡迎。

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