新北「50億海洛因」真相曝！桃園女金主浮出水面　幕後首腦起底

▲檢警日前起出「雙獅地球牌」海洛因磚1172塊，總重約447公斤。（圖／鏡週刊提供，下同）

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新北警方上個月在泰山一處倉儲場破獲台灣地表上最大數量毒品案，現場起出「雙獅地球牌」海洛因磚1172塊，總重約447公斤，市價逾50億元，幕後主謀、綽號「豆漿」的竹聯幫和堂大哥林秉豐潛逃大陸。檢警查出，2020年2月「屏東王」大毒梟林孝道被捕後，全台毒品市場出現三成缺口，各方人馬急欲搶奪地盤，其中桃園地區一名綽號「咪咪」的女金主是整起運毒案關鍵人物之一，正積極追查她的下落。

新北市警局上個月在泰山區一處倉儲場起獲這批毒品，發現這批貨來自泰國曼谷，嫌犯先挖空百餘根原木木材，以每10塊海洛因磚方式，放進木材挖空處後，再以木材重新封填回去，事後用機器把接縫處磨平，企圖隱匿木材內別有洞天。

這批藏毒木材運送來台時，嫌犯把藏有毒品的百餘根木材先集中在中間，周圍再用2千多支原木包裹，台中港海關X光機第一時間未發現，通過檢驗並放行交由貨主領回，成功躲過海關查緝，這批木材最後被運至新北市泰山區這處倉儲場存放。

在木材入關後，新北警方接獲重要情資，指這批木材夾藏大量海洛因磚毒品，警方報請檢方指揮，並派員暗中監視這批木材，發現貨主竟異於常態，堆放7天仍無人現身領貨，直到第8天才有人現蹤領貨，但他在倉儲場內探頭探腦、四處張望，似乎在觀察是否有人跟蹤，引起警方關注。

警方上前將領貨人逮捕後，發現他毫無報關行或從事過木材相關批發生意，但卻意外發現他有毒品前科；進一步追查還發現，國內很少有人從泰國金三角經曼谷進口木材來台，更讓檢警懷疑這批木材來源。

檢警找來保三總隊支援緝毒犬，但卻一直無所獲，後改用小型X光機，以每次20多根木材進行掃瞄，果然大有斬獲，發現部分木材內有異狀，經撬開後果然發現毒品，檢警發現這批海洛因磚外觀還用錫泊紙包覆，加上原木刻意浸泡特殊香料，才會導致緝毒犬到場也聞不出毒品。

新北警方偵辦後，陸續逮捕運貨、接應等12名嫌犯，其中8人涉嫌重大遭收押，調查發現幕後主嫌竹聯幫和堂大哥、綽號「豆漿」的林秉豐，在小三莊姓女子協助下，早一步由澎湖搭漁船前往廣州一帶藏匿，原來林在當地有投資海產事業，「跑路」到當地可以衣食不缺。

檢警調查發現，林嫌透過與常駐泰、緬、寮邊界「金三角」運毒集團、綽號「龍哥」的成員合作，先在泰國北部取得海洛因磚後，驗貨無誤後再將毒品藏匿於木材內，每條木材夾藏10塊海洛因磚，以進口木材方式運回台灣。

熟悉販毒集團的警界高層指出，全台販毒集團可分台北、桃園、彰化、高雄、屏東等五大區域，其中「屏東王」大毒梟林孝道2020年被捕後，全台毒品市場出現三成缺口，各方人馬急欲搶奪出缺的地盤，希望一舉搶下全台海洛因毒品市場。

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