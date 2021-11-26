世界明珠建案涉不法交易？　證期局：有具體事證會做必要處理

▲國民黨立委鄭正鈐召開記者會。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

南港輪胎公司名譽董事長林學圃在法說會上宣稱，南港公司的世界明珠建案總銷售金額可達1000億元，並說未來公司會有大量現金，將辦理減資，引起證交所注意，國民黨立委鄭正鈐26日召開記者會，有股東出面質疑，林學圃所屬公司為港輪關係人，開發案土地交易未依規定辦理，對此，證期局回應，若收到具體事證，會做必要處理。

股東黃先生表示，聽到南港輪胎公司稱世界明珠案只有81％股權，但之前都認為是百分之百，而出售的18％股權，經了解後得知在96年，南港公司把2000坪土地賣給元瑞、智凱兩家公司，也就是林學圃家族實質掌控的公司，他認為股東應該知道真相。

股東林先生則提出三大質疑，元瑞、智凱公司當年移轉時，究竟是不是南港公司的關係人？如果是關係人，為何未揭露此筆關係人交易？以及為何南港公司、南榮公司和元瑞、智凱公司的和艦案，未依南港公司的取處辦法處理？

與會的股東委任律師說明，元瑞、智凱公司依照高等法院107年度判決，就認定兩家公司是南港主要股東，且跟林學圃有親屬關係，兩公司是否跟南港公司為關係人，希望公司能提出說明，此外，依照南港公司資產取得處理程序，取得南港廠土地應提董事會通過、監察人承認，但股東卻都查不到相關契約，認為南港公司應提出說明、釐清股東疑慮。