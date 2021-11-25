高雄女爬山險遭性侵！惡狼狡辯行車糾紛　法官不信准押

▲警方持拘票將簡男拘提到案。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳宏瑞、許宥孺／高雄報導

高雄一名女子21日獨自到林園區爬山，卻遇上陌生男子騎車尾隨，並持折疊刀架住她的脖子拖行至偏僻處，接著對她上下其手，女子不斷呼救且剛好有路人經過，犯案的簡姓男子騎車逃逸，警方當晚將簡男拘提到案送辦，檢方向法院依妨害性自主罪嫌聲押，院方認為簡男犯重罪且有逃亡之虞，裁定羈押。

▲高雄一名女子獨自爬山遭陌生男子尾隨勒脖拖行。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件就發生在21日下午2點10分，一名女子獨自到林園區竹坑山區爬山，未料卻有一名簡姓男子騎乘機車尾隨她，下車後勾住女子的脖子，見四下無人就持身上的美工刀架住女子的脖子，並把她拖到偏僻處，接著伸出狼爪襲胸，過程中女子不斷掙扎呼救，所幸當時剛好有路人經過，簡姓男子趕緊騎車逃逸。

警方成立專案小組申請拘票，當晚便前往簡姓男子住家將他拘提到案。簡姓男子到案時辯稱，他和女子在山下發生行車糾紛，在山上時又發現女子的行蹤，因此才算攔人理論，拉扯中不小心碰到胸部，否認要性侵女子。不過女子則說，跟簡姓男子完全不認識也沒有行車糾紛，嫌犯就突然把她往路旁拉。檢方依妨害性自主罪嫌聲押。

法官訊後認為，被告雖否認犯罪行，但經告訴人及證人證述明確，足認被告罪嫌重大，且被告所犯為最輕本刑7年以上有期徒刑重罪，且於案發後逃離現場，有相當理由足認被告有逃亡之虞，有羈押的必要，所以諭知羈押。