憂病毒活性較久！陳時中：秋冬降級可能性不高

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心延長二級警戒至今，外界也相當關心是否有機會降回一級。指揮官陳時中今（20）表示，秋冬降級可能性不高，但是還會微調檢疫措施，目前是在討論跨年相關活動是否還需要做調整，因今年多了疫苗保護，相關措施應會更鬆。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心日前宣佈，11/2起5大類場合免戴口罩，包括室內外從事運動、唱歌時；於室內外拍攝個人照、團體照時；農林漁牧工作者於田間、魚塭、山林等空曠處工作；於山林含森林遊樂區、海濱活動；於溫泉、冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合。

指揮中心也取消集會活動人數上限、取消營業及公共場域人流控管與總量管制，而藝文、體育、國家公園、風景區、觀光遊樂業也不需室外人數降載。此外，歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店/廊、理容院等，無陪侍服務者，符合防疫管理得有條件開放。

雖然防疫措施陸續放寬，但外界更期盼台灣能盡快降一級，陳時中指出，時序進入秋冬，會擔憂因為氣候關係，病毒活性會比較久，降級可能性不高，但現在討論較多的是跨年活動，仍在思考是否調整相關防疫措施。

陳時中說，現在本土疫情穩定且民眾多了一層疫苗保護，跨年活動防疫措施應會比去年鬆、不會更緊。