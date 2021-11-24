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社會 社會焦點 保障人權

警察GG了／執行總統維安勤務硬扯抗議布條　法院判警賠民眾1.5萬

▲屏東地方法院 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲屏東地方法院 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

何姓退伍軍人抗議年金改革，2019年朝總統蔡英文車隊抗議遭警方阻擋受傷，他以警方執法過當救求償40萬元，屏東地院簡易庭審理後，認為當時總統車隊尚未抵達何男抗議處，難以認定何男有滋擾維安對象行為，警方對何男施以身體阻擋強行拉扯布條，顯已妨害他行動自由，判屏東縣警局應賠償1萬5千元，上訴二審後遭駁回，警方敗訴定讞。

是警察機關為執行總統維安勤務被判國賠首例，消息傳開，引發議論，員警表示依特勤條例執勤，如今被判決要賠錢，「如何執勤」、「誰敢做事」；屏東縣警局則表示，尊重司法，等收到法院判決後依相關規定辦理。「法院判了該賠還是要賠」

何姓退伍軍人等反年金改革人士，於2019年10月4日總統蔡英文視察屏東，在總統車隊行經路線持布條抗議年金改革，執行維安勤務的警方認為他情緒太激動，由於他先前有驚擾總統車隊的紀錄，因此拉下他手中布條，將他與車隊隔離，造成他嘴唇受傷流血，他認為警方強行拉扯他手中布條引發，明顯執法過當，向法院聲請國家賠償40萬元，一審簡易庭判警方敗訴，應賠償1萬5千元。

屏東縣警局不服上訴，並以警方依據「警察職權行使法」及「特種勤務條例」執行總統維安勤務，須防範任何可能產生的突發狀況，何男因反年改曾有驚擾總統車隊紀錄，警方擔心他失控，以身體阻擋避免他侵入車道，並未造成他，且他也無法證明其傷勢為警方造成，法官該判決恐對元首維安勤務產生負面效應。

屏東地院合議庭審理，也認定警方當時執法過當，駁回上訴，全案確定。

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