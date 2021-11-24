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建設公司總裁涉性侵！談公事竟滑進摩鐵　一句話讓她毛骨悚然

黃文程遭控3度把A小姐帶到這間摩鐵（圖），性侵得逞。

▲黃文程遭控3度把A小姐帶到這間摩鐵，性侵得逞。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知名建設公司總裁黃文程遭一名女子指控，他以合作成立建材公司當誘餌，2年前把她騙到北市一處摩鐵三度性侵得逞，今年6月還因此產下黃的親骨肉，從去年底懷孕到今年中旬生下小孩，女子多次傳訊、打電話給黃要求出面負責，但他皆不聞不問，訊息已讀不回，直到今年10月對他提出妨害性自主告訴，黃才悻悻然現蹤。

原來，2019年11月初，黃文程突然打電話給Ａ小姐，要她北上洽談，黃開車到台北車站接她，並提議找一個安靜的地方，沒想到車子最後直接開進台北市士林區的一間摩鐵。

今年67歲的黃文程是建設公司總裁，事業有成。（翻攝建設公司官網）

Ａ小姐告訴本刊，當時她雖覺得不妥，但因黃文程說外面太吵，不方便溝通細節，她心想黃年紀這麼大，平日和藹可親，又是總裁，應該不會亂來，所以勉強同意。

「沒想到羊入虎口！」Ａ小姐激動地說，二人進房後坐在不同的沙發上，談到一半，黃文程忽然伸手強拉她過去，並拉開她的衣服、撫摸她的身體，她大聲斥責：「總裁，你幾歲了？你像我爸爸一樣，怎麼會這樣！你要做什麼？」

聽到Ａ小姐這麼說，黃文程並沒停手，還大聲地說：「妳不要嫌我年紀大！」之後就把Ａ小姐拖到床上，壓制她的手腳，黃年紀雖大，但身材壯碩，Ａ小姐根本無力掙脫，只好假意要黃先去洗澡，企圖伺機逃跑，不過，欲火焚身的黃完全不給Ａ小姐任何機會，最後性侵得逞。

提到遭黃文程性侵的過程，A小姐（圖）氣憤難平。

「我終於得到妳了！」Ａ小姐回想黃文程完事後，脫口的第一句話，讓她毛骨悚然。她說，認識黃初期，就曾經告訴他，自己因為宗教信仰的關係，一直守身如玉，黃當時還一副道貌岸然，沒想到最後竟奪去她的處女之身。

Ａ小姐遭性侵後，獨自坐在沙發上發抖，等回過神，才慌張地穿上衣服，此時黃文程又坐到她的身旁，一把抱住她說：「妳不要嫌我年紀大！」試圖安撫她的情緒。Ａ小姐告訴黃，她的心很亂，人很不舒服，黃則強調會負責任，還說如果Ａ小姐懷孕，會給她一個家。

黃文程被告後，不願到案說明，卻私下要求A小姐撤告訴。（讀者提供）

由於在性侵的當下，黃文程沒戴保險套，Ａ小姐搭高鐵回到台中之後，馬上到藥局買事後避孕丸服用，當晚她情緒崩潰，整夜無法入眠。

之後，Ａ小姐與黃文程斷絕聯繫，也想過要報警，但擔心黃有錢有勢，深怕自己會被業界封殺，最後決定把這件事轉念為「前世因果」欠他的，並發簡訊給黃說：「不要再有下次！」希望維持長輩、晚輩的關係，或以父女相稱。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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