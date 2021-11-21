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「台大混打研究與瑞典落差大？」醫師給總結：2劑AZ遇delta就趴了

▲桃園巨蛋體育館15日進行第二劑AZ疫苗接種，榮總桃園分院醫療團隊為長者們施打疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中央流行疫情指揮中心公布開放疫苗混打。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台大醫院19日公布AZ與莫德納混打研究，針對Delta變異株，2劑AZ保護力反應不到20%，但瑞典研究則指出，2劑AZ保護力達到50%，兩者落差大。指揮中心發言人莊人祥就表示，因兩者是不同研究方法，台大是實驗室研究中和抗體力價；瑞典則是接種疫苗的臨床觀察，會比較貼近真實世界的保護力。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男不禁搖頭，「台大醫院做的是莫德納混打，不包含BNT混打，當然比兩劑AZ高很多，與瑞典實打數據的結果並未矛盾。」

沈政男21日在臉書以「混打莫德納保護力為79%，兩劑AZ為50%，而且部分是alpha數據」為題發文，說他看了莊人祥解說「為什麼台大的混打數據與瑞典那篇有所差距？」的說法後，只能嘆「哥本來以為還有一個莊人祥可以跟上哥的功力水準，現在看起來只能獨孤求敗了。」

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▲沈政男點出台大醫院做的混打研究，跟瑞典實打數據的結果並沒有矛盾。（示意圖／記者李毓康攝）

他看到莊人祥說「瑞典實打數據顯示，混打效力為68%，而兩劑AZ為50%，有差但不誇張，而台大做出了混打莫德納高高在上，兩劑AZ趴在地上的結果，應該只是實驗室數據，與實打有所落差。」忍不住反駁道「歹勢，不是這樣！」因為瑞典那篇的混打數據加起來是68%，但混打莫德納單獨來看是79%，「比兩劑AZ高了將近三成。」

沈政男指出，該篇瑞典研究中，染疫的平均日期為7月21日，「那時delta比例還不是百分百，數據裡頭有一大部分是對抗alpha的保護力，因此兩劑AZ還能撐一下場面，然而如果完全是delta，與混打的差距就更大了。」並說他前幾天有引用一篇尚未正式發表的瑞典研究，數據統計到10月4日，得到的結論則是「兩劑AZ的保護力跟沒打疫苗是一樣或更差。」

而台大醫院做的研究是莫德納混打，不包含BNT混打，當然會比兩劑AZ的保護力高很多，這跟瑞典實打數據的結果並沒有矛盾。「總之，兩劑AZ的保護力過了四個月以後，如果遇上delta，就會趴在地上了。」

沈政男最後也解答民眾心中擔憂，那就是「（沒混打）怎麼辦？」答案也相當簡單「把口罩戴好；有機會就打第三劑；如果你還沒打第二劑，就考慮混打，尤其是混打莫德納。」不過畢竟身體是自己的，沈政男認為他的建議也僅供參考，「參考參考，身體是你的，只能由你自己做最後決定。」

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