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日本老闆用台語喊「夭壽歡喜」揮「台灣魂旗」送客　她感動到哭了

▲▼日本老闆用台語喊「夭壽歡喜」揮「台灣魂旗」送客　她感動到哭了。（圖／大塚太太授權提供）

▲大塚太太到德島遊玩時，遇到會說台語的日本人。（圖／大塚太太授權提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台日關係良好，但受到疫情影響，近兩年到日本旅遊的難度上升，而「台日旅遊泡泡」也正在積極商議中。從台灣嫁到日本超過10年的「大塚太太」表示，她近日到德島旅遊，竟聽到老闆一家人講台語「夭壽歡喜」，還揮國旗及「台灣魂」旗送客，讓她忍不住濕了眼眶。

大塚太太在臉書粉專「大塚太太東京在住中」發文表示，她近日到四國德島遊玩，進入一間店時聽到店家用台語說「你好！吃飽沒～～～」、「坐船、在樓下」等話語招待客人，標準的發音讓她起初以為是台籍員工，但後來發現對方只會說幾個單字，就知道是發音很好的日本人，於是上前攀談。

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沒想到，女店員得知大塚太太是台灣人後，立刻叫媽媽出來一起練習台語。老闆娘直接用台語說，「我們好久沒遇到台灣人了，有些台語差點忘記。今天可以遇到，夭壽歡喜都快哭了！」原來，德島的遊客以台灣人居多，因此店家3人都是透過跟台灣旅客學習台語。

受到疫情影響，旅客數量下降，老闆娘說，「雖然現在都沒有台灣旅客了，但我們還是在奧運期間幫台灣加油喔！看到不公平的事情我還會大聲罵人，因爲台灣是我們的好朋友！」而老闆則在後方喊著「夭壽水！夭壽煙斗！夭壽呀！」讓大塚太太忍不住笑了出來。

▲▼日本老闆用台語喊「夭壽歡喜」揮「台灣魂旗」送客　她感動到哭了。（圖／大塚太太授權提供）

▲▼店家揮著國旗及台灣魂旗送別旅客。（圖／大塚太太授權提供）

▲▼日本老闆用台語喊「夭壽歡喜」揮「台灣魂旗」送客　她感動到哭了。（圖／大塚太太授權提供）

大塚太太表示，她覺得店家3人除了會講台語之外，個性也跟台灣人一樣熱情，一度懷疑是被台灣旅客同化，最後她們要離開時，老闆也拿出台灣國旗及「台灣魂」2面旗幟說，「好久沒揮了，手很癢，拜託讓我們揮一下」。

看著老闆一家人高舉旗幟、揮旗送客的樣子，彷彿要把疫情奪走的兩年份揮回來，大塚太太忍不住跟老闆娘擁抱道別、互相加油，「我在她的眼裡看到了淚光，轉頭後我發現自己的眼眶也濕了」，強調到德島除了看到美麗的風景之外，也看到了美麗的人心。

該文貼出後，吸引7000多名網友按讚留言，「怎麼感覺螢幕模糊了」、「也太感人了」、「好道地的台語，感動餒」、「夭壽喔⋯我也好想去玩～可以出國首選就是日本」、「很可愛的一家人」、「哈哈哈哈日本人口中說出『夭壽』實在太有趣了」、「這篇我實在看太久，擦了好幾次眼淚XD人與人的情感真的是很動人啊~希望疫情趕快過去，台灣旅客再回去日本，報答他們的熱情」、「這家店我去過！老闆娘還用台語一直跟我說一個300！試吃免錢！」

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