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投資期貨遇「負油價大屠殺」慘賠100萬　女客戶告券商結果曝光

▲石油,原油,油價,WTI。（圖／路透）

▲疫情爆發初期全球封城出現史上首次「負油價」，造成期貨買家損失慘重。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

去年4月疫情爆發初期，受到全球封城影響，導致原油價格史上首次出現負值，連帶影響期貨市場的「負油價大屠殺」，其中一名投資人張姓女子，因此慘賠一百多萬，一怒之下提告券商「群益期貨」索賠，但是台北地院認定群益並未違反善良管理人注意義務，判定免賠，全案可上訴。

判決書指出，原告於民國2018年與被告「群益公司」臺中分公司簽訂期貨開戶契約， 於2020年4月21日凌晨使用被告之電子交易系統平台「掌中財神」網路下單2020年5月之 「小型輕原油期貨202005」，線後在2.25美元、2.125元時各買進1口，按當時1美元對新台幣匯率30.035，上述二交易成本金額共約當新台幣65,701.5625元。

▲▼群益金鼎證券,群益大樓。（圖／資料照）

▲「負油價」造成客戶慘賠，群益公司因此被告。（圖／資料照）

沒想到在當天凌晨2點後，價格突急速崩跌至0以下即負數，而原告欲依照先前交易習慣設定停損時，嘗試下單0以下即負值，系爭交易系統竟只能下單到0，0以下則是無法設定委託，無法設定負數單。

張女總計虧損39,362.5美元，依照當時的匯率計算，折合新台幣一百多萬元，事後對群益期貨公司提告求償投資損失，主掌應依據《金融消費者保護法》負損害賠償責任，賠償她3.9萬多美元的損失，以及20萬元懲罰性賠償。

台北地院認定，原告之損失與被告代為沖銷之行為間不具相當因果關係，被告執行代為沖銷亦未違反善良管理人注意義務，因此原告依民法第577條、第544條、第227條第1項、第226條第1項、第184條第1項前段及第2項、金融消費者保護法第10條等規定，請求被告給付20萬元之懲罰性賠償及法定遲延利息，均無理由，應予以駁回。

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期貨原油負油價群益

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