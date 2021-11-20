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第4屆唐獎今頒獎　保育名人珍古德捐獎金推「根與芽計畫」

▲▼珍古德宣布捐出獎金。（圖／唐獎基金會提供）

▲受疫情影響，第四屆唐獎今線上舉行頒獎。（圖／唐獎基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，原訂去年舉辦的第4屆唐獎頒獎典禮，改在今（20日）天透過線上方式舉辦，來自美英等7個國家的8名得主，接受來自全球觀眾的祝賀與掌聲，人在英國的永續發展獎得主珍古德博士更大方宣布，將捐出獎金用在65個國家施行、培育年輕人的「根與芽計畫」。

2020年第四屆唐獎8位得獎者，分別位在美國、英國、日本、新加坡、孟加拉、哥倫比亞、黎巴嫩等7國，受疫情影響，去年頒獎典禮延期到今天，透過線上舉辦，不同過去三屆唐獎都邀請得獎人來台，在為期數日的「唐獎週」活動中，和台灣學術界、民間互動，今年僅能改為線上舉行頒獎典禮，同時今早起由得獎人在線上進行專題演講。

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唐獎教育基金會執行長陳振川在致詞時指出，2020年因新冠疫情襲捲全球，影響唐獎原先規劃活動，但是唐獎教育基金會及創辦人尹衍樑博士，一直期盼能在全球疫情趨緩下，邀請第四屆得主們來台灣受獎及參與一系列活動，但因為疫情持續延燒至2021年，基金會最後決定採用線上方式舉辦此次頒獎典禮。

▼唐獎教育基金會執行長陳振川。（圖／唐獎基金會提供）

▲▼珍古德宣布捐出獎金。（圖／記者許敏溶翻攝）

唐獎永續發展獎得主珍古德博士(Dr. Jane Goodall)，則從英國家中連線受獎，她在致詞時指出，今日成就都要歸功於身旁友人的努力與陪伴，特別是國際珍古德教育及保育協會，而目前全球正面臨氣候變遷、新冠肺炎疫情等許多難以控制難題，各地協會也正致力解決全球性議題，特別感謝台灣珍古德協會豐碩的成果與表現，而所獲得獎金將用於協會計畫，尤其是在65個國家施行、培育年輕人的「根與芽計畫」。

▼珍古德宣布捐出獎金。（圖／唐獎基金會提供）

▲▼珍古德宣布捐出獎金。（圖／唐獎基金會提供）

每位唐獎得獎者可獲得5千萬台幣，唐獎基金會指定其中1000萬元為研究補助費，啟動相關永續保育推動工作，而珍古德將投入一項名稱為「亞洲保育計畫」，該計畫主要目的為支持台灣、馬來西亞與印度三個國家的保育及教育工作。

另唐獎生技醫藥獎得主馬克 · 費爾德曼博士(Dr. Marc Feldmann)，則從英國家中戶外花園連線受獎，他說，去年得知獲獎消息時，正值新冠肺炎疫情肆虐全球、奪走不少人寶貴的性命，而三位唐獎生技醫藥獎得主的研究皆與發炎反應有關，很榮幸他們研究與發現都被應用在臨床試驗治療新冠肺炎患者，而獲頒唐獎讓自己再次回顧人生，感謝眾多團隊、同事和家人支持，才有機會改變世界，為上百萬病患帶來福祉。

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