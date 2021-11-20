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社會 社會焦點 保障人權

看到「鍾馗」就想到前女友！刺青男分手5年約出來性侵　下場慘爆

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲台中刺青男看到背上刺青就會想到已分手的女友，近期將人約出來性侵，遭法院判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台中報導

台中蔡姓男子與女友小君（化名）交往時，在背部刺上鍾馗、梵文、火焰等圖案，而分手後只要看到刺青就會想起小君，他於是約出小君，但卻以肚子痛為由要上廁所，而將人帶回家性侵得逞。案經小君提告，法官將蔡男判刑3年10個月確定，小君再提民事求償，法官則判蔡男須賠償50萬元。全案確定。

根據判決，蔡男2015年透過網路認識小君，2人曾在住處發生性行為，但後來就沒再連絡，直到2019年4月初，蔡男又透過臉書聯繫上小君，並持續傳訊息，一直到同年月17日傳送多則訊息將小君約出來見面。

事發當天，兩人在逢甲路一處超商見面，而蔡男假議提議到清水休息站，當時小君不疑有他的上了車，但沒想到途中蔡男卻說自己肚子痛要上廁所，隨後就將人載回住處，接著不顧小君不斷央求，「我不要、求求你」，將小君強壓在床上性侵得逞。

小君事後情緒崩潰，覺得反感噁心，並跑到浴室清洗，隨後躲進蔡男住處另間房間將房門反鎖，接著向友人求助報警處理。警方獲報後立刻趕抵現場，並將蔡男逮捕到案。

不過，蔡男否認犯行，辯稱他並沒有違反小君意願而與小君發生性行為，另外，他表示，他曾與小君交往過，而在交往期間他在背上刺上鍾馗、梵文、火焰等圖案，分手後他只要看到刺青就會想到小君等。

法官審理時勘驗兩人對話發現，蔡男不斷傳訊向小君表示好感，小君則不斷回絕，「關你屁事」、「對小屁孩的亂槍打鳥沒興趣」、「已經打擾我了」、「(妳很反感是嗎？)是」、「再這樣子我就直接封鎖了」、「你不要那麼無聊好嗎」顯見小君已積極表達拒絕、反感，且透過內容也完全無法看出兩人曾有過交往，更遑論發生性行為是合意性交。

法官審理後，刑事部分將蔡男依法判刑3年10個月定讞，而小君另提民事求償，法官則判蔡男須賠償小君50萬元精神慰撫金，蔡男不服提出上訴，但仍遭到二審法官駁回。全案確定。

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