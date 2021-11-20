激戰小三片瘋傳LINE群！人夫喊：性慾強又會吹舔吸　結局大反轉

▲潘男、花花兩人發展出婚外情，之後卻互相提告。（圖／示意圖，無關本案／pakutaso）

記者林昱萱／高雄報導

一名潘姓男子與女子「花花」（化名）發展婚外情，但之後感情生變，他認為對方是在騙財騙色，憤而將兩人的性愛影片上傳到多個群組，並標註了諸多淫穢的字詞，讓花花氣得提告性侵，但法官審理後，認定不構成性侵，而花花自己也反倒因誣告吃上官司，被判3月徒刑、緩刑2年。

判決指出，潘男與妻子結婚多年，但他卻與花花發展出婚外情，兩人曾在摩鐵發生性行為，過程中也拍下了2部性愛影片，但之後兩人感情生變，潘男認為自己人財兩失，氣得將性愛影片傳到多個群組，並公開對方姓名、地址、聯絡電話及LINE ID，另又發表「她可內射」、「不用戴套真的」、「只要不是妓女，像這種性慾強的，都好用」、「又會吹舔吸」等不實言論。

花花收到諸多陌生男子訊息後才驚覺，自己的性愛影片被傳到各大群組，氣得提告潘男妨害秘密及強制性交，並且要求他賠償100萬元。高雄地院審結，認定潘男違反妨害秘密罪以及個資法，判處他有期徒刑1年，得易科罰金36萬元，另需賠償花花50萬元；但強制性交部分因罪證不足，潘男獲無罪。

潘男遭判刑後，與妻子聯手提告花花妨害家庭及誣告性侵，而妨害家庭的部分，高雄地院一審判花花有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，但花花上訴後剛好遇到通姦除罪化獲免訴，不過民事仍須賠償正宮5萬元；至於誣告部分，因花花無法提出潘男下藥的證據，高雄地院審結判處她有期徒刑3月，緩刑2年。

花花不服判決上訴到二審，但二審法官勘驗各項證據認為，兩人在發展性行為時，為情投意合之狀態，因此駁回其上訴，維持原判決定讞。