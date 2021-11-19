車聚都當尾車！男大生重機環島亡　友崩潰：他平常覺得突加速危險

▲王姓重機騎士疑似車速太快、反應不及撞上賓士C200。（圖／翻攝網路、記者陳以昇翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

澎湖25歲王姓男大生18日騎乘仿賽車車款的重機，行經屏東枋山海豚灣7-11前時與白色賓士C200發生碰撞，送醫不治。對此，王男的朋友表示，王男個性溫和，平常在隊伍中都是「尾車」的位置，不會突然加速，「他覺得這樣太危險」。

王姓男大生在澎湖就讀大學，是資管系的大四夜間部學生，曾當過外送員；喜愛重機的王男，時常在個人臉書PO出車隊出遊的照片，但18日在台一線南下454.9公里處與賓士C200發生碰撞，連人帶車高速插入車體內，送醫不治，結束25歲的人生。

▲▼王姓重機騎士臉書貼滿愛車照片，可見愛車甚深。（圖／翻攝自當事人臉書）



「看到心都涼一半」，王男朋友表示，他看到車禍事故的畫面時，覺得就算就回來也是凶多吉少，想到王男本來個性溫和、平常車隊出遊都慢慢騎當尾車，只要跟不到隊伍就會放棄，「因為他覺得這樣太危險」，因此不懂這次對方為何會突然加速。

王男朋友透露，王男個性溫和又有愛心，今年10月去收養貓時，發現一隻體弱多病的小貓，擔心牠會因狀態差沒人照顧，便動認養、帶看獸醫，讓小貓的身體逐漸康復。此外，王男住處附近的鄰居表示，平時都沒聽到重機的聲音。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘