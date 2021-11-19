升學不卡關！台師大推廣圓夢助學方案　弱勢生優惠學費全免

▲台師大為高中生規劃高中三年學習方案。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

108課綱上路後，在高中階段推動學習歷程制度，卻因貧富差距導致學習歷程檔案製作竟也有城鄉差距，為解決上述狀況，台灣師範大學今（19日）宣布推出「師大推廣圓夢助學方案」，凡是低收入、中低收入及家庭發生急難至經濟困頓者，都能享有學費全免優惠，只需繳交新台幣300元報名費；進推學院漾大師課程網址。

▼台師大推廣圓夢助學方案，弱勢生優惠學費全免。（圖／資料照片）

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「108課綱」提倡多元領域探索與素養導向教育，學習歷程在各領域探求與自主學習深具意義，但108新課綱上路後，經濟能力較佳的家長為孩子選擇大量補習或營隊課程，但弱勢家庭子女則因資訊不對等、資源分配不均等各種條件限制，被剝奪了學習權益，造成學習歷程檔案的製作竟然也有城鄉差距。

▲台師大推廣圓夢助學方案，弱勢生優惠學費全免。（圖／台師大提供）

為解決上述問題，台師大今天宣布，進修推廣學院推出「師大推廣圓夢助學方案」，凡是低收入、中低收入及家庭發生急難至經濟困頓者，都能享有學費全免優惠，只需繳交新台幣300元報名費，有意者請報名後將相關證明寄到「erica0220@ntnu.edu.tw」，審核通過後，再請以郵局劃撥繳費，或洽詢專線電話：02-77493698

台師大表示，身為師範院之龍頭，面對新課綱衍生亂象，自當挺身而出責無旁貸，目前已經為高中生規劃一系列課程，包括高中三年學習方案，12月上旬開設高一階段「生涯探索」，針對高二階段開設「學習計劃」，另針對高三階段在明年二月考完學測後，開設「大學入門」，還有跨學科領域課程，在12月開設「高中數感課程」、明年2月開設「社會領域跨科專題實作」等，另還有寒暑假全人教育營隊，像是明年元月下旬邁向頂尖大學的必修課，請有意者多多留意。