弟弟帶公主病女友回家「4句話讓全家吐血」！眾翻白眼：有夠白目

▲弟弟女友的舉動讓全家人傻眼，圖為示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，日前弟弟帶女友回家吃飯，卻讓全家人大傻眼，弟弟女友是做美容業的，媽媽詢問美膚的事情，女生則回「妳臉適合做拉皮，不會顯得這麼老」，完全沒有發覺媽媽已經開始變臉，之後爸爸詢問菜色合胃口嗎？女生則嫌太油膩、太鹹，讓她翻白眼直呼「全家血壓都飆高！」

女網友在Dcard上發文，弟弟跟女友透過網路認識，交往半年多，是個外型漂亮的女孩子，吃飯時媽媽詢問關於美容的問題，她則回說「妳臉適合做拉皮，不會顯得這麼老」，原PO傻眼望向弟弟，弟弟沉默繼續吃著飯，媽媽尷尬說「感覺價位很高，我還是維持這樣就好了」，女生笑幾聲後回應「可以哦，不做就繼續這樣」。

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接著，爸爸詢問菜色是否吃得習慣，女生回說「好吃哦！我平常很少吃到這些油炸跟脂肪多的肉，還有水就是要喝多一點罷了」。後來弟弟送女友回家時，媽媽狂照鏡子問「我臉真的很老嗎？」爸爸則狂問他們，菜跟湯很油膩嗎？鹹嗎？「因為菜是我爸準備的」。





▲弟弟陪女友搭火車回家後，再自己搭車回來。（圖／記者賴文萱攝）

原PO表示，弟弟回到家時已經凌晨了，而且臉上還有抓痕。弟弟坦言，女友不會搭火車，且對方要求晚上回家要有人陪，所以他搭火車到桃園，再搭公車送女友到家門口，最後再自己回來。原PO透露，之前弟弟有教過女友如何搭車回家，但女生嫌麻煩，還酸「一個工程師還沒買車」。

送女友到家門口後，弟弟提出分手，「沒想到她瘋狂打我弟外，還叫她媽出來一直酸我弟，說我弟送的東西都很破，我弟什麼都沒說的就回來，真的覺得我弟很會忍！」一連串的狀況讓原PO超傻眼，「只能說真的萬幸我弟算清醒的，不然我們家可能下次再見到她都要吐血了」。

貼文一出，引起網友熱議，「你弟弟是聰明人，懂得靈活運用財不露白、沈默是金，否則真的很難脫身」、「從來沒遇過這樣的人是我幸運，但其實我很想親眼目睹這種奇耙（葩）哦」、「這種女生我頂多丟到火車站放她自生自滅，不會搭車就自己叫計程車回家啊」、「公主病加精神病合體，話說弟弟脾氣好好噢」。