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社會 社會焦點 保障人權

導航到天堂!夫婦誤信導航險墜崖　車輪懸空部落警民緊急救援

▲遊客誤信導航險墜山崖，仁愛員警和村民共同救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲遊客開車赴仁愛鄉山區出遊，誤信導航險墜山崖。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

鄭姓夫婦從台南開車北上，打算到南投仁愛鄉帖比倫瀑布遊玩，未料誤信導航駛進狹窄部落農路，想迴車折返時車頭前輪橫豎於路旁陡坡懸空、險些滑落山崖，村民發現連忙報案；警方趕抵現場，與6位熱心村民協力以繩索固定、耕耘機拖拉，費時近2小時才讓該車轉向並四輪著地脫困，人車平安。

仁愛警分局指出，11月14日晚間6時許，紅香派出所接獲村民報案指稱：「在紅香部落2號農路接近山頂盡頭的路上，有1輛自小客車橫放於路上、險些掉落山崖，請警方前往查看。」副所長潘福明立即率警員王星吉前往了解，果然發現該輛自小客車車頭及前車輪懸空，卡在陡坡的山崖邊動彈不得。

▲▼仁愛鄉員警和村民共同救援受困人車。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼仁愛鄉員警和村民共同救援受困人車。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲遊客誤信導航險墜山崖，仁愛員警和村民共同救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

來自台南的駕駛鄭姓男子向警方表示，與老婆本想循紅香部落3號農路前往帖比倫瀑布遊玩，不料依據導航指引誤駛入2號農路，路不但越走越狹隘，遙望該路盡頭為菜園和茶園，並非目的地，於是試圖倒車折返；然因天色漸暗，心裡又慌張導致迴車不順，差點連人帶車翻落山崖，夫婦倆飽受驚嚇、不知所措。

潘、王2員見該車處境危險，加上路幅狹小、拖吊車無法進入，因此發動紅香部落內6位熱心村民先徒手以繩索固定該車，避免下滑墜崖，再商借大型耕耘機，以繩索綁牢拖拉該車；眾人齊心協力，終於讓該車能自陡坡上轉向、順利脫困駛離，鄭姓夫妻於離去前頻頻向警方與村民致謝，並且主動要求合影留念，結束一場出遊驚魂記。

▲脫困夫婦與仁愛員警和村民合影留念。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲脫困夫婦與仁愛員警和村民合影留念。（圖／記者高堂堯翻攝）

仁愛分局長莊順智呼籲遊客，GPS導航僅供參考用，於駕車時如果發現路越走越狹隘，且一直往偏僻山區，無法原路折返到大馬路時，應立即尋找附近居民詢問或報請警方協助指引方向，告知警方現場周邊的電燈、電線桿號碼或手機上面的座標位置，以便救援。
 

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