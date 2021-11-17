　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

認識17天閃婚！女友「不收聘金」他樂歪　結婚10天傻了「5個表哥」

女結婚10天消失，一查竟嫁過5任丈夫。示意圖與本案無關。（圖／pixabay）

▲女結婚10天消失，一查竟嫁過5任丈夫。示意圖與本案無關。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

隨著網路和通訊軟體日新月異，網路交友成為時下流行的趨勢，不過決定在一起前要想清楚，以免上當受騙。大陸一名閔姓男子與劉姓女子認識17天就閃婚，沒想到對方前前後後拿走30萬人民幣（約新台幣130.5萬元）後就人間蒸發，讓他氣得報警。警方調查，劉姓女子好賭，7年嫁了5任丈夫，閔姓男子是第6任丈夫。

根據陸媒《寧波晚報》報導，閔姓男子與劉姓女子透過交友軟體認識，雙方認識第17天，女方便提出結婚請求，還表示不用聘金。而閔男也認為，自己已經到了談論婚嫁的階段，因此就答應了對方，豈料結婚才10天，劉女就提出離婚，還避不見面。

雙方對話訊息。（圖／翻攝自寧波晚報）

▲雙方對話訊息。（圖／翻攝自寧波晚報）

閔男哭訴，劉女雖然稱不收聘金，但從他這邊前前後後拿走30萬人民幣（約新台幣130.5萬元），甚至還把他的車賣掉。他不堪被騙婚、騙財，因此報警，希望警方可以幫他把錢追回來。

警方接獲報案後，立刻展開調查，發現劉女7年內嫁了5任丈夫，喜歡賭博，多次出入澳門，在外面欠了不少賭債。隨後警方要求劉女到案，但對方拒絕現身，只好趁著劉女與閔男辦理離婚手續時，進行抓捕。警方表示，目前劉女已被依法刑事拘留，案件還在進一步偵辦中。

延伸閱讀
她酒醉摔死…好心接送閨蜜、聚會朋友慘被告　母痛哭：你們沒保護好我女兒
「非莫德納不打」想法改變　台大醫揭「這廠牌」幾乎預約光了
夜夜遊車河1／已婚女議員夜約男議員　捏臉摟腰大放閃

►日月潭渡假飯店激殺2.1折！

ET快訊
余皓然罹溼疹　竟是王中平「半夜偷舔」惹禍
連千毅出庭喊窮！　自曝「月收X萬」要養2小孩
色阿公強逼13歲少女嘿咻　印她裸照四處發
快訊／徐若瑄大量出血　「有暈倒危險」緊急入院
Netflix收視排行出爐！這部夯劇奪冠　《魷魚》只排第10
火辣網紅跟男進房「傳激烈呻吟」全直播　門外男粉爆哭
今迎雨區域出爐！下周探13度　最冷時間點曝
棍棒哥遭辣椒水「射滿臉」慘了！　警開罰先噴26400

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

認識17天閃婚！女友「不收聘金」他樂歪　結婚10天傻了「5個表哥」

「19間手搖杯」被打台灣價值分數！6家Never原因曝光　排行榜瘋傳

1個人吃壽司郎！他被帶到「特別座」　網見天選之位暴動：好想去

古代打仗「衝鋒部隊」為何總是老兵？答案讓人超意外

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

認識17天閃婚！女友「不收聘金」他樂歪　結婚10天傻了「5個表哥」

「19間手搖杯」被打台灣價值分數！6家Never原因曝光　排行榜瘋傳

1個人吃壽司郎！他被帶到「特別座」　網見天選之位暴動：好想去

古代打仗「衝鋒部隊」為何總是老兵？答案讓人超意外

避免美中衝突！　美國安顧問：拜登與習近平同意研究軍備控制談判

五迷看過來！五月天跨年有望高雄開唱　陳其邁露餡：過幾天跟大家報告

從「習拜會」到第三份歷史決議　陸學者：向美發出最直白訊號

招名威／再等高端疫苗一段時間！

水果刀從左眼插大腦！1歲女童就醫回家發現　「4cm斷刀」仍在腦內

準岳父喝醉問「把我女兒當什麼」　現場火爆...余祥銓：還好阿嬤救援

氟漆、氟膠有何差別？　醫師比較讓你秒懂

華航勇奪台灣企業永續報告書金獎　願景成為台灣首選航空公司

社交距離算什麼！戴口罩也要賭　警破鐵皮屋賭場逮35人　

愛息族注意！這三檔ETF配息大勝去年　最晚這天買進可參加除息

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

新奇熱門新聞

19手搖杯台灣價值　6家竟是Never

酒瓶如何塞入大蘋果　專業鄉民神解

吃壽司郎被帶到「特別座」　網：好想去

古代打仗「衝鋒部隊」為何總是老兵？

46天飛2277公里　日本蝴蝶澎湖現蹤！

美尋獲9具外星人屍體！FBI機密文件曝光

女友不收聘金他樂歪　結婚後傻了「5個表哥」

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

5歲女童生子...親生兒以為「她是姊姊」

美國情報總監爆「UFO恐真的來自外星」

AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華好興奮

14歲兄妹看影片學挖礦！「爽賺450萬」還開公司發行專屬貨幣

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

員工失手倒17倍辣椒　超辣醬意外爆紅

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

即／以黑衣人照片恐嚇客戶　連千毅有罪確定

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

米可白一聽到贍養費嚇歪！跟狗睡半年才斷開前夫

汐止哥街頭開打！黑騎士掏魔法水射整臉

游否希「七八年級神器」遭00後好友罵變態：不是跳X

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

貴婦購7萬大衣退貨遭拒　怒嗆店家遭警上銬壓制

女大生撞見母弟亂倫　當晚慘遭性侵

本土劇女星暴瘦剩40公斤　「打幾百針」病床照曝光

李千那爆假戲真做黃尚禾！

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

快訊／10：25規模5.2地震！　最大震度3級

更多

最夯影音

更多
貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸
趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面