認識17天閃婚！女友「不收聘金」他樂歪　結婚10天傻了「5個表哥」

▲女結婚10天消失，一查竟嫁過5任丈夫。示意圖與本案無關。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

隨著網路和通訊軟體日新月異，網路交友成為時下流行的趨勢，不過決定在一起前要想清楚，以免上當受騙。大陸一名閔姓男子與劉姓女子認識17天就閃婚，沒想到對方前前後後拿走30萬人民幣（約新台幣130.5萬元）後就人間蒸發，讓他氣得報警。警方調查，劉姓女子好賭，7年嫁了5任丈夫，閔姓男子是第6任丈夫。

根據陸媒《寧波晚報》報導，閔姓男子與劉姓女子透過交友軟體認識，雙方認識第17天，女方便提出結婚請求，還表示不用聘金。而閔男也認為，自己已經到了談論婚嫁的階段，因此就答應了對方，豈料結婚才10天，劉女就提出離婚，還避不見面。

▲雙方對話訊息。（圖／翻攝自寧波晚報）

閔男哭訴，劉女雖然稱不收聘金，但從他這邊前前後後拿走30萬人民幣（約新台幣130.5萬元），甚至還把他的車賣掉。他不堪被騙婚、騙財，因此報警，希望警方可以幫他把錢追回來。

警方接獲報案後，立刻展開調查，發現劉女7年內嫁了5任丈夫，喜歡賭博，多次出入澳門，在外面欠了不少賭債。隨後警方要求劉女到案，但對方拒絕現身，只好趁著劉女與閔男辦理離婚手續時，進行抓捕。警方表示，目前劉女已被依法刑事拘留，案件還在進一步偵辦中。

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