男議員周旋2女直擊！牽手攬腰已婚女議員　同時帶女友人上摩鐵

▲雖然和何淑峰有「牽手情」，但周勝考在與何淑峰密集約會期間，仍帶著女友人上摩鐵。（圖／CTWANT提供，下同）

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有「小辣椒」之稱的新北市民進黨議員何淑峰，不顧已婚身分和國民黨籍議員周勝考遊車河，還在地下停車場牽手、捏臉大放閃，但弔詭的是，本刊也直擊，周勝考在10月間曾多次帶一位女友人外出，2人更曾到摩鐵內共度歡樂時光，3人之間錯綜複雜的關係讓人霧裡看花。

本刊直擊，上月21日晚間6時許，周勝考離開服務處後，駕駛黑色賓士車來到板橋1間連鎖咖啡店前，正當本刊納悶「違停這麼久到底要等誰？」之際，突然出現一名身著長裙的女子，撐著傘，三步併做兩步，快速跳上車。

▲周勝考和女友人在新莊的摩鐵待了2個半小時後，又去新店吃宵夜，晚間10時許才將她送回家。

接著，周勝考先在新莊市區的虱目魚專賣店買了晚餐，之後便開始一路狂飆，最後來到新北市新莊區思源路上的汽車旅館，伴隨著本刊詫異的目光，他的賓士車消失在旅館的車道內。

賓士車再度出現時，已經是2個半小時後，雖然才帶著晚餐進摩鐵，但兩人仍餓到再去吃宵夜，周勝考開車載著女友人前往新店區一間知名麵店用餐，席間2人有說有笑，甚至女友人還調皮地拍打周勝考的臀部，最後在晚間近10點，周勝考貼心地送女友人回到對方中和住處，自己再獨自返家。

至於周勝考與何淑峰的互動，本刊調查發現，他們在10月25日、29日、31日，11月2日、4日都曾碰面，幾乎每隔2到4天，周勝考便會上演「愛的接送」，帶著何淑峰在新北市各處「遊車河」。而周勝考同時周旋在女友人還有何淑峰之間，是有什麼打算，大概只有周勝考自己才清楚。

至於何淑峰和新莊地主老公張登凱結褵多年，夫妻關係一直都很融洽，但這次卻被爆出和男議員大搞「牽手情」，她恐怕得回家得好好向老公解釋一番了。

對此，本刊致電何淑峰詢問她與周勝考的「牽手情」一事，她雖有接起電話，但得知來電者是媒體後立即掛斷電話，本刊再傳訊息詢問此事，但至截稿前仍未獲得回應。

周勝考則說，何淑峰是自己的結拜姊妹，他和對方老公也相當熟識，至於被本刊直擊兩人手牽手，他則說「我那個是在玩啦！」但為何常常載著何淑峰「遊車河」？他則澄清，自己和何淑峰有共同的女性友人，會一起出門是因為要去拜訪該名女友人，不過因為女友人都不在家，自己只好載著何淑峰出門後又回家。

另對於載著女子前往摩鐵開房一事，周勝考表示，該名女子住在花蓮，是自己的女性朋友，那天只是載著她到摩鐵討論公事，當時房內還有其他人。

▲周勝考除了不時與何淑峰相約遊車河，同時又和女友人上摩鐵，3人的關係錯綜複雜，讓人霧裡看花。

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