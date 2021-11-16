欣寶高層不滿遭併竟竊機密跳槽　新東家易華電被起訴

▲易華電今被雄檢起訴，圖為董事長黃嘉能。（ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

上櫃公司頎邦科技2013年時併購欣寶電腦，當時的欣寶總經理李宛霞、副總經理黃梅雪等高階主管，帶著價值5.5億的技術機密資料，跳槽到競爭對手易華電，李宛霞等10人2019年被依違反營業秘密法及背信等罪嫌起訴，但檢方沒有起訴易華電，頎郝不服聲請再議，高雄地檢署續查後，今依營業秘密法再將易華電起訴。

雄檢指出，頎邦與易華都是國內面板驅動晶片捲帶式封裝材料薄膜覆晶載板（簡稱COF）的廠商，彼此是競爭對手，2013年5月頎邦宣布併購欣寶電腦，並將更名為頎邦南一廠，原欣寶電腦總經理李宛霞被解除總經理職位改聘顧問職，她和副總經理黃梅雪等高階主管心生不滿，在同年6月火速辭職。

李宛霞等人被控在欣寶離職前，從電腦內部資料伺服器下載最新研發的「Fine Pitch Enhanced NewEtching」製程，以及耗鉅資逾新臺幣5億5千萬元向日本取得的「MCS蝕刻技術」等營業秘密，後來轉往易華電任職使用。

李女不單自己離職，還挖角當時也在頎邦任職、熟知及握有相關蝕刻製程營業秘密的業務部陳姓部經理等8人到易華電擔任要職；陳等8人被控在離職前，也從廠內部資料伺服器下載公司相關機密文件，帶往易華電子使用。

檢方2019年依違反營業秘密法等罪嫌起訴李宛霞等10人，頎邦另對易華電提起刑事附帶民事求償17億元，兩案目前仍在高雄地院審理中，但當時檢方並未起訴易華公司，頎邦聲請再議。

高雄地檢署續查後，認為易華電對於李宛霞等人的犯罪行為，既未事前防免，事後也沒有稽核阻止，難認已盡力防止犯罪，今再依違反營業秘密法起訴易華電。

檢方另外查出，檢方另查出，曾在頎邦擔任產品部的蕭姓經理，在2015、2016年將解決COF產品壓痕不良問題的檢驗分析報告，寄給寄給跳槽到易華的陳姓經理，今一併依違反營業秘密法、背信罪起訴。