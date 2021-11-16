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BMW國道自撞沒放三角架+叫道路救援　駕駛竟回友人家睡覺

▲雲林一名駕駛行經國道，遭檢舉變換車道未打方向燈共3次遭罰9000元，向雲地院提行政訴訟，最後判決出爐，駕駛只需繳1張罰單，罰款減為3000元。（圖／示意畫面與本案無關／記者蔡佩旻翻攝）

▲許男駕駛BMW行經國道一號，因打滑自撞導致車輛故障，未叫道路救援也沒放警示三角架，竟回友人家睡覺。（圖／示意畫面與本案無關／記者蔡佩旻翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市許姓男子駕駛BMW白色轎車，行經國道1號，因打滑旋轉，反彈到外側車道，車故障後即停在輔助車道。許男下車後，未擺放車輛故障標誌三角架，竟搭乘路過的車輛到友人家睡覺，更未通報道路救援業者，導致吳姓駕駛行經閃避不及撞上，車輪爆胎。案經國道警函送偵辦，許男被依公共危險起訴，若因而致人於死，可處7年以上有期徒刑。

今年4月29日4時許，許男駕駛BMW行經國道1號南向23.9公里路段，車子突打滑失控，整輛車碰撞內側護欄，反彈到外側車道，車停在輔助車道跨外側路肩，因故障無法行駛，許下車後，未擺放警示車輛故障標誌三角架，隨即搭乘路過的另1輛車到士林區重慶北路交流道附近便利商店下車，再到王姓友人家睡覺。

正當他若無其事呼呼大睡時，因未通報道路救援業者，拖走故障車，吳姓駕駛同日行經該路段時，見到許男故障車停在前方輔助車道上跨外側路肩，想向左閃避，卻因左側有另1輛大卡車行駛，導致他無法駛入左側車道閃避，不慎碰撞上許的故障車，導致吳男車子右前車輪爆胎，最後只好停放在輔助車道上。

國道警到場處理，循線查到住士林區許男車籍資料，函送地檢署偵辦。

許男偵查時，坦承自己棄車返回友人家睡覺，吳男證言表示他看見故障車後，閃避不及撞上。檢警根據道路交通事故報告表、現場圖、監視器錄影畫面，認許男自撞後確實未採取安全措施，為初步分析研判可能肇事原因，證人吳男未注意車前狀態，為初步分析研判可能肇事原因，根據初步分析判研表雙方都有肇事可能，就後續分攤肇責，雙方須公平分攤。

許男棄故障車行為，涉犯刑法第185條第1項之雍塞陸路致生往來的危險罪嫌，依法提起公訴，可處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金；若因此致人於死，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

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